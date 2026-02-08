ETV Bharat / state

शराब के नशे में विवाद और मर्डर, जांजगीर चांपा की खौफनाक क्राइम स्टोरी

जांजगीर चांपा में चार युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसमें युवक की मौत हो गई.

Janjgir Champa Naila Police Station
जांजगीर चांपा नैला पुलिस चौकी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की कोसा नगरी जांजगीर चांपा इन दिनों क्राइम की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है. शनिवार को जांजगीर के सिवनी गांव में चार युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जख्मी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. इस वारदात के बाद पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया है.

नैला थाना चौकी इलाके में मर्डर से सनसनी

शनिवार की रात करीबन 10 से 11 बजे के बीच रोशन सूर्यवंशी और अन्य युवक तालाब के पास शराब पी रहे थे. इस बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा और आपस में सभी गाली गलौज करने लगे. इस दौरान गांव के शैलेंद्र पांडेय नाम के शख्स ने उन्हें हंगामा और विवाद करने से मना किया. उनके समझाने के बाद सभी चारों युवक वहां से चले गए. आघे घंटे बाद कुछ लोग शैलेंद्र पांडेय के घर आए और दरवाजा खुलवाया. जब शैलेंद्र पांडे घर से बाहर निकले तो देखे कि शैलेंद्र नाम के युवक के पेट पर चाकू से हमला किया गया है. उसके बाद उन्होंने एंबुलेंस को बुलवाया. घायल रौशन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. परिजनों को घटना की जानकारी मिली वे भी अस्पताल पहुंचे. इलाज के दौरान रौशन की मौत हो गई.

जांजगीर में युवक का मर्डर (ETV BHARAT)

रौशन के साथ जो कुछ बाहरी लड़के थे और शराब के नशे में थे.इन लोगों के बीच विवाद बढ़ा और उसके बाद किसी युवक ने रौशन पर हमला कर दिया. जिसमें वह घायल हो गया- शैलेंद्र पांडेय, चश्मदीद

नैला चौकी पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है- योगिता खापर्डे, सीएसपी, जांजगीर चांपा

शराब और विवाद में गई जान

सिवनी गांव के बीच बस्ती में हुई मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है.लोगों में डर का माहौल है.हत्या के केस को सुलझाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई है. परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों से भी इस केस में पूछताछ की जा रही है.

TAGGED:

LIQUOR DISPUTE IN JANJGIR
NAILA POLICE STATION
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
जांजगीर चांपा सिवनी गांव
MURDER IN JANJGIR CHAMPA

