ETV Bharat / state

शराब के नशे में विवाद और मर्डर, जांजगीर चांपा की खौफनाक क्राइम स्टोरी

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ की कोसा नगरी जांजगीर चांपा इन दिनों क्राइम की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है. शनिवार को जांजगीर के सिवनी गांव में चार युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जख्मी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. इस वारदात के बाद पुलिस ने कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया है.

नैला थाना चौकी इलाके में मर्डर से सनसनी

शनिवार की रात करीबन 10 से 11 बजे के बीच रोशन सूर्यवंशी और अन्य युवक तालाब के पास शराब पी रहे थे. इस बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा और आपस में सभी गाली गलौज करने लगे. इस दौरान गांव के शैलेंद्र पांडेय नाम के शख्स ने उन्हें हंगामा और विवाद करने से मना किया. उनके समझाने के बाद सभी चारों युवक वहां से चले गए. आघे घंटे बाद कुछ लोग शैलेंद्र पांडेय के घर आए और दरवाजा खुलवाया. जब शैलेंद्र पांडे घर से बाहर निकले तो देखे कि शैलेंद्र नाम के युवक के पेट पर चाकू से हमला किया गया है. उसके बाद उन्होंने एंबुलेंस को बुलवाया. घायल रौशन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. परिजनों को घटना की जानकारी मिली वे भी अस्पताल पहुंचे. इलाज के दौरान रौशन की मौत हो गई.