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जमुई में किसान की गोली मारकर हत्या, बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला शव

रात को सोने के दौरान मारी गोली: सुबह जब पत्नी नए मकान पर पहुंची तो देखा दरवाजा लगा था और पति अंदर ही हैं. आमतौर पर वह हर दिन सुबह ही उठकर खेत में काम करने चले जाते थे. दरवाजा खोलकर जब अंदर गई तो देखा कि पति की मौत हो चुकी है.

किसान की बेरहमी से हत्या: मृतक की पहचान 55 वर्षीय किसान गणेश रावत के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि गणेश का नया मकान बन रहा है. उसी जगह पर वह रात में पत्नी के साथ सोया करता था लेकिन रविवार को पोते की तबीयत खराब होने के कारण पत्नी पुराने घर में ही सो गई थी. गणेश अकेले ही उस निर्माणाधीन घर में सोया था.

जमुई: बिहार के जमुई में किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब वह सो रहा था. घटना जमुई टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत लगमा गांव के पैनपुरवा गांव की है. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

"गणेश रावत का पुराना मकान भी है गांव में लेकिन वो अपने निर्माण हो रहे मकान में सोते थे. पत्नी भी साथ रहती थी लेकिन कल रात में पोते की तबीयत खराब थी. इस कारण पत्नी पुराने मकान पर ही रह गई. उसके सिर में सटाकर गोली मारी गई है. शव चौकी पर पड़ा था, मच्छरदानी लगी थी."- जय प्रकाश रावत, मृतक के परिजन

मृतक की पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े-दौड़े वहां पहुंचे. जिस हाल में गणेश रात में सोया थी, उसी हाल में उसका शव पड़ा था. उसके सिर में नजदीक से गोली मारी गई थी. गणेश रावत के तीन बेटे हैं. दो बाहर रहकर काम करते हैं, जबकि तीसरा जमुई में ही घर पर रहकर टेम्पो चलाता है. वहीं, बेटी की शादी हो चुकी है.

तफ्तीश में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि मृतक के सिर पर बड़े जख्म के निशान हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अनुसंधान के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

"हत्या जिस तरह से की गई है, वैसे में दो तरह की संभावना प्रतीत हो रही है. दोनों ऐंगल पर पुलिस गहन छानबीन कर रही है. साथ ही परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है. सभी बिंदुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही खुलासा होगा."- सतीश सुमन, एसडीपीओ, जमुई

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