एक साल पहले बेटे को मारा, अब पिता को गोलियों से भूना, जमुई में हत्या के बाद दहशत

जमुई में जमीन विवाद में हत्या कर दी गयी. अपराधियों ने अशोक यादव को गोलियों से छलनी कर दिया.

MURDER IN JAMUI
जमुई में जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गयी. अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. 9 जनवरी को हुए बड़े लूटकांड का खुलासा भी नहीं हुआ था कि बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया.

ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या: घटना जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर अगहरा और बरुअट्टा के बीच की है. एक बाइक सवार व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

MURDER IN JAMUI
जमुई में जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat)

आशो यादव की हत्या: मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी अशोक यादव उर्फ आशो यादव पिता मिश्री यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, अशोक यादव अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी.

छानबीन कर रही पुलिस: गोली लगने से अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

MURDER IN JAMUI
जमुई में जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी मिली है. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम पहुंचक साक्ष्य इक्ट्ठा की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है." -अमरेंद्र कुमार, टाउन थानाध्यक्ष

जमीन विवाद में हत्या: पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि बीते वर्ष भी इसी विवाद की भेंट अशोक यादव के पुत्र को चढ़ना पड़ा था, जिसकी हत्या कर दी गई थी.

MURDER IN JAMUI
जमुई में जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat)

पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी: गंभीर बात यह है कि मृतक अशोक यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए बीते 5 जनवरी को सिकंदरा थाने में सुरक्षा के लिए आवेदन भी दिया था. बावजूद इसके, पुलिस की तरफ से ठोस कदम न उठाना अब विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है.

