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जयपुर में बुजुर्ग की हत्या के बाद शव कंबल में लपेटकर फेंका, सुनसान इलाके में मिली कई दिन पुरानी बॉडी

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग की हत्या कर शव सुनसान इलाके में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बुजुर्ग की उम्र करीब 75 साल बताई जा रही है. बुजुर्ग का शव आज गुरुवार सुबह सुनसान जगह कंबल में लिपटा मिला. शव डिकंपोज हो चुका था और दुर्गंध आ रही थी. ऐसे में शव कई दिन पुराना होने की संभावना जताई जा रही है. यह घटना जयपुर (दक्षिण) जिले में सांगानेर सदर थाना इलाके की है. प्रारंभिक रूप से मिले साक्ष्यों के आधार पर बुजुर्ग की हत्या कहीं और करने के बाद शव ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह फेंकने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस पहुंची, एफएसएल ने जुटाए सबूत : सांगानेर सदर थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि आज गुरुवार सुबह सुनसान इलाके में शव मिलने की जानकारी मिली थी. थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो एक बुजुर्ग का शव कंबल में लिपटा मिला. बॉडी डिकंपोज हो गई और दुर्गंध आ रही थी. पुलिस ने मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. उनका कहना है कि प्रारंभिक तौर पर कहीं और हत्या कर शव ठिकाने लगाने के इरादे से फेंकने की बात सामने आ रही है. पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है.