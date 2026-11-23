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शादी से 4 महीने पहले दुल्हन की हत्या, युवक ने सीने में दाग दी गोली

गोपालगंज में शादी से 4 महीने पहले युवती की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जादोपुर थाना क्षेत्र के जागीरी टोला का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने युवती के घर से महज कुछ ही दूरी पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मार्च में होनी थी शादी