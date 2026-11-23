शादी से 4 महीने पहले दुल्हन की हत्या, युवक ने सीने में दाग दी गोली
Gopalganj Murder: शादी से पहले ही अपराधियों ने युवती की हत्या कर दी. घर से महज कुछ दूरी पर गोली मार दी. रिपोर्ट-अचल बिहारी पांडे
Published : November 23, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 2:55 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जादोपुर थाना क्षेत्र के जागीरी टोला का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने युवती के घर से महज कुछ ही दूरी पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
मार्च में होनी थी शादी
मृतका बीए फाइनल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और आगामी 14 मार्च को उसकी शादी होने वाली थी. घर में शादी की तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल था. इसी सिलसिले में युवती अपने कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.
पड़ोसी गांव के युवक ने मारी गोली
किसी को अंदाजा नहीं था कि घर से महज चार सौ मीटर की दूरी पर यह सफर उसके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा. परिजनों ने पड़ोसी गांव नया टोला रजोखर गांव निवासी डीलर महातम साह के बेटे राजा साह पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. आरोपी और मृतका के घर के बीच की दूरी करीब दो किलोमीटर है.
सीने में दागी गोली
कम आवाजाही वाली जगह का फायदा उठाते हुए आरोपी ने युवती के सीने में गोली दाग दी. गोली की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. आनन-फानन में लोग युवती को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
प्रेम-प्रसंग में हत्या
वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. फिलहाल युवती की हत्या के पीछे के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि एसपी ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का लग रहा है. सभी एंगल से घटना की जांच की जा रही है.
"मामला प्रथमदृष्टया प्रेम प्रसंग का है और दोनों एक-दूसरे को जानते थे. दूसरे गांव के एक युवक द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा." - विनय तिवारी, एसपी, गोपालगंज
गांव में पसरा मातम, गिरफ्तारी की मांग
इस दर्दनाक घटना के बाद जागीरी टोला गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. जिस घर में कुछ महीनों बाद शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से नामजद आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.
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