ETV Bharat / state

बिहार में 8वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले दोस्तों में हुई थी चाकूबाजी

गोपालगंज में छात्र की हत्या ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गयी. अपराधियों ने एक 8वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी. वह घर के बाहर गेम खेल रहा था, इसी दौरान अपराधी आए और सिर में गोली मारकर फरार हो गए. गोली लगने के कारण मौके पर ही छात्र की मौत हो गयी. एसडीपीओ ने संभाली कमान: घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के खैरटीया गांव की है. मृतक की पहचान चंदन प्रसाद का 15 वर्षीय बेटा आलोक कुमार उर्फ संजय के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गयी है. सदर एसडीपीओ प्रांजल ने परिजनों से घटना की जानकारी ली. घटना के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat) "एक किशोर की सिर में गोली लगने से मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है. कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा." -प्रांजल, सदर एसडीपीओ मोबाइल में गेम खेल रहा था किशोर: घटना के संदर्भ में पिता ने बताया कि शुक्रवार को कार में सवार होकर दोस्तों के साथ कहीं गया था. वापस आने के बाद से कुछ बेचैन था. पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया. कुछ देर के बाद खाना खाया और मोबाइल पर बात करते हुए घर से बाहर निकल गया. दरवाजे पर लगा ट्रैक्टर पर बैठकर गेम खेल रहा था.