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जमीन विवाद में हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आक्रोशित लोगों से बात करते पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )

गिरिडीह: देवरी-हीरोडीह थाना क्षेत्र के बरवाबाद (बंगारो) में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में घायल युवक इंद्रदेव यादव 40 वर्ष की मौत के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला. आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सोमवार की शाम लगभग 8 बजे खरगडीहा-खिजुरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया. हालांकि रात साढ़े दस बजे जाम हटा लिया गया.

एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया. इस दौरान एसडीपीओ ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने व हीरोडीह के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से हटे.

तीन घंटे बाद जाम हटा

सड़क जाम कर रहे ग्रामीण हत्या में संलिप्त सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे. आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा खरगडीहा-खिजुरी मुख्य मार्ग को जाम 3 घंटे तक जाम रखा. ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इंद्रदेव की हत्या हुई है.

परिजनों का बुरा हाल

इधर, सोमवार की शाम को जब लाश गांव आया तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना था. मामले में मृतक इंद्रदेव यादव की पत्नी नीतू देवी की शिकायत पर हीरोडीह थाना में कांड संख्या 71/26 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कांड में मुख्य आरोपी भोला यादव सहित दस लोगों को नामजद किया गया है.