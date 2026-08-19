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गाजियाबाद: मात्र 20 रूपये के लिए की युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में महज बीस रुपए की लिए शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. नशे के लिए पैसे मांगने पर इनकार किए जाने से नाराज युवक ने अपने परिचित पर चाकू से हमला कर दिया. जान बचाने के लिए युवक घर के अंदर भागा लेकिन आरोपी ने वहां भी उसका पीछा कर दूसरी बार वार किया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है.

मामला गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एंक्लेव का है. मृतक की पहचान मुश्ताक के रूप में हुई है. दोनों के बीच विवाद उसे वक्त शुरू हुआ जब समीर ने नशा करने के लिए मुस्ताक से ₹20 मांगे. मुश्ताक ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ता चला गया. हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई.