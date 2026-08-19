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गाजियाबाद: मात्र 20 रूपये के लिए की युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से बंगाली कॉलोनी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई.

युवक की चाकू से हत्या
युवक की चाकू से हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 10:41 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 11:00 PM IST

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गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में महज बीस रुपए की लिए शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. नशे के लिए पैसे मांगने पर इनकार किए जाने से नाराज युवक ने अपने परिचित पर चाकू से हमला कर दिया. जान बचाने के लिए युवक घर के अंदर भागा लेकिन आरोपी ने वहां भी उसका पीछा कर दूसरी बार वार किया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है.

मामला गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एंक्लेव का है. मृतक की पहचान मुश्ताक के रूप में हुई है. दोनों के बीच विवाद उसे वक्त शुरू हुआ जब समीर ने नशा करने के लिए मुस्ताक से ₹20 मांगे. मुश्ताक ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ता चला गया. हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई.

सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार अतुल कुमार सिंह (ETV Bharat)

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से बंगाली कॉलोनी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार अतुल कुमार सिंह के मुताबिक,

गार्डन 19 अगस्त 2026 को पीआरवी के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को एक सूचना प्राप्त हुई कि विक्रम एनक्लेव क्षेत्र में बंगाली कॉलोनी में चाकू बाजी हुई है. घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची. प्रारंभिक छानबीन में यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि समीर उर्फ गट्टू पुत्र एहसान उम्र 20 वर्ष निवासी बंगाली कॉलोनी, सीमापुरी थाना क्षेत्र, दिल्ली का रहने वाला है. जो नशे का आदी था, वह अपने पूर्व परिचित मुश्ताक पुत्र अंसार निवासी 120, विक्रम एनक्लेव, शालीमार गार्डन के पास आया था.

अतुल कुमार सिंह ने बताया, परिवारीजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. समीर उर्फ गट्टू, जो आरोपी है. घटना के बाद फरार है. उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं.

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Last Updated : August 19, 2026 at 11:00 PM IST

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