फरीदाबाद में नेपाली युवक की हत्या, साथी ने सीने पर चाकू से किया हमला, शराब के लिए हुई वारदात

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अजरौंदा गांव में शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया. मामूली विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मूल रूप से नेपाली के रुप में हुई है. मृतक का नाम भीम कंवर था. पुलिस ने आरोपी भीम थापा को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

दोस्त बने जानी दुश्मन: एसएचओ रणवीर सिंह ने बताया कि "आरोपी भीम थापा अजरौंदा गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था. एक चिकन की दुकान पर मीट काटने का काम करता था. मृतक भीम कंवर भी आरोपी भीम थापा के पास रहता था. मृतक पेशे से ड्राइवर था. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और वे अक्सर एक दूसरे के कमरे में बैठकर खाना-पानी करते थे. लेकिन इस बार दोनों की दोस्ती पर खून सवार हो गया. जब शराब पीने के दौरान दोनों दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई".