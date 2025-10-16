फरीदाबाद में व्यक्ति की हत्या, गले पर तेजधार हथियार के निशान, सिर भी फोड़ा, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस

ETV Bharat / state

फरीदाबाद में व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. शव पर गंभीर चोट के निशान है. जांच में जुटी पुलिस.

फरीदाबाद में व्यक्ति की हत्या
फरीदाबाद में व्यक्ति की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 5:38 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ. घटना मुजेसर थाना सेक्टर-24 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित डाबरी पार्क की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, "मृत व्यक्ति की उम्र करीब 40 साल लग रही है. मृतक की गर्दन किसी तेजधार हथियार से काटी गई है और शरीर पर कई जगह गहरी चोट के भी निशान पाए गए हैं. संदेह है कि व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है".

बेहरमी से व्यक्ति की हत्या: स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम व क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम ने मौके से सभी साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आसपास शराब की खाली बोतलें और गिलास मिले हैं. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले मृतक कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था. जिसके बाद किसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई.

शव की शिनाख्त कर रही पुलिस: पुलिस ने बताया कि "शव के सिर पर काफी गहरी चोट के निशान हैं. आशंका है कि किसी ने पत्थर या भारी वस्तु से हमला किया है. हालत इतनी खराब है कि शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है. मृतक ने काले रंग की शर्ट और लोअर पहनी है. जबकि उसके जूते काफी दूर पड़े मिले. हत्या से पहले जमकर मारपीट की भी आशंका है. वहीं, कूड़ा उठाने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने दिन में करीब एक से डेढ़ बजे के बीच युवक को उसी स्थान पर शराब पीते हुए देखा था. महिला ने बताया कि व्यक्ति आस-पास ही कहीं रहता था और किसी कंपनी में मजदूरी करता था".

फरीदाबाद में व्यक्ति की हत्या (Etv Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: मुजेसर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि "कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-24 के डाबरी पार्क में एक युवक का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम ब्रांच व फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. जांच के दौरान साफ हुआ है कि व्यक्ति की हत्या की गई है. शव के गले पर चोट के निशान हैं और सिर पर भी गंभीर चोट है. मृतक की शिनाख्त की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. शव को मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही वजह का पता चल पाएगा".

Last Updated : October 16, 2025 at 5:38 PM IST

