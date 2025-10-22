ETV Bharat / state

रंगोली पर चढ़ाई बाइक तो कर दिया मर्डर, छत्तीसगढ़ की दिल दहला देने वाली वारदात

रंगोली पर बाइक चढ़ाने को लेकर विवाद: भिलाई पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि रंगोली पर बाइक चढ़ाने की वजह से यह मर्डर की घटना हुई है. छोटी सी बात पर विवाद लगातार बढ़ता गया. इसकी वजह से दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. दिवाली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी चाकूबाजी और आपसी विवाद की वारदात देखने को मिली है. भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में बुधवार को मामूली विवाद की वजह से एक शख्स का मर्डर कर दिया गया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है.

हिरासत में लिए गए आरोपी युवक: भिलाई पुलिस ने इस घटना में शामिल दो युवकों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि यह घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हानाला बस्ती की है. यहां रविंद्र और राजेश की भांजी ने घर के सामने रंगोली तैयार की थी. जिस पर मंगल सिंह और तुषार वर्मा ने बाइक चढ़ा दिया. इसी बात को लेकर विवाद हो गया.

यह विवाद बाद में इतना बढ़ गया कि मंगल सिंह और तुषार वर्मा चाकू लेकर बहस करने पहुंच गए. इस दौरान रविंद्र और राजेश ने दोनों से चाकू छीन लिया. उसके बाद मंगल और तुषार पर हमला कर दिया. इस घटना में मंगल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई वही तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया है. तुषार का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है- सुखनंदन राठौर, एएसपी, दुर्ग भिलाई

इस केस में पुलिस आस पास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि अभी दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ जारी है. इस केस में और भी खुलासा हो सकता है.