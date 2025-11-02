उपप्रधान के पति ने बेटों के साथ मिलकर की एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या
डूंगरपुर से बड़ी खबर. हिस्ट्रीशीटर की हत्या. आपसी रंजिश का बताया जा रहा कारण...
Published : November 2, 2025 at 3:28 PM IST
डूंगरपुर: जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के लिखी मार्ग पर शनिवार रात सीमलवाड़ा उपप्रधान के पति ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ मिलकर एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी. वहीं, वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
धंबोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि लिखी बड़ी निवासी भूपेश सिंह व सीमलवाड़ा उपप्रधान के पति जीवराम अहारी के बीच कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी. शनिवार रात को सीमलवाड़ा उपप्रधान के पति जीवराम अहारी ने अपने बेटों के साथ लिखी मार्ग पर बाइक से जा रहे भूपेश को रोका और उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी. वहीं, मौके से आरोपी फरार हो गए.
घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि लिखी मार्ग पर लहूलुहान हालत में एक शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक की पहचान लिखी बड़ी गांव निवासी भूपेश सिंह के रूप में की, जो कि धंबोला थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. रविवार को पुलिस व एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है.