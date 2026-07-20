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धौलपुर: पशु चराने गए किशोर की बेरहमी से हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख लगाया जाम

पुलिस की कार्रवाई और आश्वासन : बाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ श्रवण कुमार झोरठ ने बताया कि घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर पुलिस मामले की हर पहलू से गहराई से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाड़ी (धौलपुर) : जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां निधारा गांव के पास जंगल में रविवार देर रात 15 वर्षीय किशोर की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. बदमाशों ने वारदात को छिपाने के लिए शव को प्लास्टिक के बोरे से ढका और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने शव को बाड़ी-बसेड़ी सड़क मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

जानकारी के अनुसार, कुहावनी गांव का रहने वाला 15 वर्षीय किशोर रविवार दोपहर को घर से पशु चराने जंगल गया था. देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा, तो उसकी दादी और गांव के लोग उसे ढूंढने निकले. काफी खोजबीन के बाद पंजाबीपुरा के पीछे निधारा के जंगल में झाड़ियों के बीच किशोर का खून से लथपथ शव मिला. शव बोरे से ढका हुआ था और उस पर पत्थर रखे थे. यह नजारा देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए.

आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर कुहावनी गांव के पास बाड़ी-बसेड़ी सड़क मार्ग पर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएफ) श्रवण कुमार झोरठ और बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र कुमार मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों का विरोध करते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग की.

छात्र की हत्या से आक्रोश (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

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मृतक छात्र मनोज इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी और बाड़ी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था. मनोज के पिता मुन्नालाल मीणा हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और धौलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं. मनोज की मां पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में ही थी. रविवार को कॉलेज की छुट्टी होने के कारण मनोज खुद पशु चराने गया था.