ETV Bharat / state

धौलपुर: पशु चराने गए किशोर की बेरहमी से हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख लगाया जाम

आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाड़ी-बसेड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया.

ग्रामीणों ने बाड़ी-बसेड़ी मार्ग किया जाम
ग्रामीणों ने बाड़ी-बसेड़ी मार्ग किया जाम (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 7:06 AM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़ी (धौलपुर) : जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां निधारा गांव के पास जंगल में रविवार देर रात 15 वर्षीय किशोर की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. बदमाशों ने वारदात को छिपाने के लिए शव को प्लास्टिक के बोरे से ढका और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने शव को बाड़ी-बसेड़ी सड़क मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस की कार्रवाई और आश्वासन : बाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ श्रवण कुमार झोरठ ने बताया कि घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर पुलिस मामले की हर पहलू से गहराई से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

इसे भी पढ़ें: कोटा: एक ही थाना क्षेत्र में दो हत्याएं, भाई ने भाई को मारा, खेत के झगड़े में पड़ोसी की हत्या

जानकारी के अनुसार, कुहावनी गांव का रहने वाला 15 वर्षीय किशोर रविवार दोपहर को घर से पशु चराने जंगल गया था. देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटा, तो उसकी दादी और गांव के लोग उसे ढूंढने निकले. काफी खोजबीन के बाद पंजाबीपुरा के पीछे निधारा के जंगल में झाड़ियों के बीच किशोर का खून से लथपथ शव मिला. शव बोरे से ढका हुआ था और उस पर पत्थर रखे थे. यह नजारा देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए.

आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर कुहावनी गांव के पास बाड़ी-बसेड़ी सड़क मार्ग पर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएफ) श्रवण कुमार झोरठ और बाड़ी पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र कुमार मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों का विरोध करते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग की.

बाड़ी में 12वीं के छात्र की हत्या से आक्रोश
छात्र की हत्या से आक्रोश (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : बीकानेर में रिश्ते को लेकर खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र समेत तीन की चाकू मारकर हत्या

मृतक छात्र मनोज इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की थी और बाड़ी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था. मनोज के पिता मुन्नालाल मीणा हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और धौलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं. मनोज की मां पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में ही थी. रविवार को कॉलेज की छुट्टी होने के कारण मनोज खुद पशु चराने गया था.

Last Updated : July 20, 2026 at 8:10 AM IST

TAGGED:

MURDERED IN BADI
BADI HIGHWAY BLOCKADE
NIDHARA FOREST MURDER
धौलपुर हत्या कांड
MURDER IN DHOLPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.