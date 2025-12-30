ETV Bharat / state

संपत्ति विवाद में बहू ने की वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या, बिंदापुर से आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के बिंदापुर इलाके से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां वायुसेना से सेवानिवृत्त 62 वर्षीय अधिकारी की उसकी ही बहू ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. संपत्ति विवाद को इस हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

द्वारका जिला के डीसीपी अंकित के मुताबिक, 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क इलाके से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां छत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध हालत में पड़े मिले। उनकी पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई, जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त थे.

पुलिस ने बताया कि नरेश कुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी मृतक की बहू गीता ने पुलिस को दी, जिसने बताया कि उसके ससुर को पीटा गया था और वह छत पर बेहोश पड़े थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.