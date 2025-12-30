ETV Bharat / state

संपत्ति विवाद में बहू ने की वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या, बिंदापुर से आरोपी गिरफ्तार

शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, बिंदापुर से आरोपी गिरफ्तार
हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, बिंदापुर से आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

December 30, 2025

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के बिंदापुर इलाके से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां वायुसेना से सेवानिवृत्त 62 वर्षीय अधिकारी की उसकी ही बहू ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. संपत्ति विवाद को इस हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

द्वारका जिला के डीसीपी अंकित के मुताबिक, 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क इलाके से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां छत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध हालत में पड़े मिले। उनकी पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई, जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त थे.

पुलिस ने बताया कि नरेश कुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी मृतक की बहू गीता ने पुलिस को दी, जिसने बताया कि उसके ससुर को पीटा गया था और वह छत पर बेहोश पड़े थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक और उसकी बहू के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया गया है कि नरेश कुमार की पत्नी का अगस्त महीने में निधन हो गया था, जबकि गीता का पति हैदराबाद में काम करता है। पुलिस जांच में सामने आया कि आए दिन होने वाले झगड़ों के चलते गीता ने कथित तौर पर अपने बुजुर्ग ससुर के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई.

बिंदापुर थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी बहू गीता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

