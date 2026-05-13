चेन छिनतई का विरोध पड़ा भारी, चाय दूकानदार की सीने में गोली मारकर हत्या
दरभंगा में चाय दुकानदार की गोली मारकर हत्या. चेन छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने सीने में गोली मार दी.
Published : May 13, 2026 at 2:57 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में चाय दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हसन चौक दुर्गा मंदिर के पास की है. बुधवार सुबह अपराधियों ने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
दरभंगा में चाय दुकानदार की हत्या: मृतक की पहचान श्रवण कुमार के रूप में हुई है, जो विश्वविद्यालय परिसर में चाय-नाश्ते की दुकान चलाता था. जानकारी के अनुसार सुबह के समय वह अपने काम में व्यस्त था. तभी इलाके में बाइक सवार अपराधियों द्वारा चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा था. वह बचाने के लिए गया था. इसी दौरान उसे सीने में गोली मार दी गयी. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी.
चेन छिनतई का विरोध करना पड़ा भारी: चेन छिनतई के शिकार अमित कुमार ने बताया कि वह दूध लेने के लिए घर से निकले थे. तभी दो बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से उनकी चेन झपटने की कोशिश की. विरोध करने पर अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें वह बाल-बाल बच गए. इसके बाद अपराधी आगे बढ़े और श्रवण कुमार को निशाना बनाते हुए सीने में गोली मार दी. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
"पीछे से दो बदमाश आए और पीठ पर हाथ रखा. जब मैं पलटकर देखा तब तक मेरा चेन छीन लिया. मैंने उसे जोड़ से पकड़ लिया तो तो उसने गोली चला दी. मैं पीछे हटा और फिर से उसे पकड़ लिया. इस दौरान उसने फिर से गोली चलायी. मेरे पीछे श्रवण कुमार को गोली लग गयी. मेरे पर तीन गोली चलायी. एक गोली श्रवण को मारी. मैं किसी तरह बच गया." -अमित कुमार सिंह, छिनतई पीड़ित
हमलोग बाल-बाल बच गए: घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी सुदंरकांत झा ने बताया कि हमलोग घर में बैठकर चाय पी रहा थे. इसी दौरान जानकारी मिली की गोलीबारी हुई है. बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार चेन छिनतई का विरोध कर रहे थे. इसी दौरान सीने में गोली मार दी गयी. कई राउंड फायरिंग की गयी है. हमलोग बाल-बाल बच गए हैं. घटना को अंजाम देने के बाद सभी भाग गए.
"काली बाइक पर आए थे. एक हेलमेट लगाए थे और दूसरा मास्क लगाए हुए था. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए. हमलोगों ने ईंट फेंककर मारने की कोशिश की, लेकिन भाग गया." -सुंदरकांत झा, स्थानीय
छानबीन में जुटी पुलिस: घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. इधर, सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटी खंगालने में जुट गयी. बाइक सवार दो अपराधी सीसीटीवी में भागते दिखे हैं.
"घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है. घटना की जांच चल रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा." - राजीव कुमार, डीएसपी
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