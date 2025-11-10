छत्तीसगढ़ में सूटकेस के अंदर मिली पति की लाश, पत्नी मुंबई फरार, पुलिस कर रही तलाश
छत्तीसगढ़ में एक हैरान करने वाली घटना घटी है. एक युवक की लाश सूटकेस के अंदर से बरामद हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 7:47 PM IST
जशपुर: जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव में सोमवार को एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया. यहां एक घर के अंदर से एक सूटकेस में युवक की लाश मिली है. युवक की पहचान संतोष भगत के रूप में हुई है. पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि संतोष भगत अपनी पत्नी के साथ गांव भिंजपुर में रहता था. यहीं के घर से एक सूटकेस के अंदर से उसकी लाश मिली है. पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी ने हत्या के बाद खुद फोन कॉल कर अपनी बेटी को मर्डर की पूरी बात बताई.
पुलिश की तफ्तीश जारी: जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि संतोष और उसकी पत्नी के तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वे बाहर रहते हैं. आरोपी पत्नी अक्सर मुंबई में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही गांव लौटी थी. 7 नवंबर को पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ खथा. विवाद के दौरान आरोपी पत्नी ने अपनी मंझली बेटी, जो कोरबा में रहती है, को फोन किया. कॉल पर बेटी ने दोनों के बीच तेज झगड़े की आवाजें सुनीं, लेकिन उस समय बात को गंभीरता से नहीं लिया गया.
पत्नी ने फोन पर जुर्म किया कबूल: अगले दिन 08 नवंबर को आरोपी पत्नी ने स्वयं अपनी बेटी को फोन कर बताया कि उसने पति की हत्या कर दी है और शव को कम्बल में लपेटकर सूटकेस में भरकर रखा है. यह सुनकर बेटी और उसके पति 09 नवंबर को तत्काल गांव पहुंचे और घटना की जानकारी बड़े पिता विनोद मिंज को दी. इसके बाद विनोद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया.
सूटकेस से निकला शव: सूचना पर दुलदुला पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची. घर की तलाशी में एक बड़ा गहरे लाल रंग का ट्रॉली सूटकेस बरामद हुआ. गवाहों की उपस्थिति में सूटकेस खोला गया तो अंदर संतोष भगत का शव कम्बल में लिपटा हुआ मिला. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
आरोपी महिला फरार: घटना के बाद से आरोपी महिला फरार है. पुलिस को आशंका है कि वह किसी बस या ट्रेन के जरिए वापस मुंबई निकल गई होगी.
जशपुर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. आरोपी महिला की तलाश तेज कर दी गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम महाराष्ट्र रवाना कर दी गई है. गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर
पति पत्नी में होता था विवाद: इस पूरी घटना के बाद लोगों ने पुलिस को बताया कि अक्सर पति और पत्नी के बीच विवाद होता था. इस बार यह विवाद इतना गहरा गया कि पति की हत्या हो गई. अब पुलिस का कहना है कि जब तक इस केस में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पूरे घटनाक्रम का पूरा खुलासा नहीं हो सकेगा.