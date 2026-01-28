ETV Bharat / state

बिहार में इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, CCTV से अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस

छपरा में इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. पुलिस हत्या के कारण का पता लगाने में जुटी है.

Murder In Chapra
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 7:22 AM IST

सारण: बिहार के छपरा में हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने इंजीनियर की हत्या गोली मारकर कर दी. मृतक की पहचान विकास तिवारी (32) के रूप में हुई है, जो मुफस्सिल थाना के शक्ति नगर मोहल्ले निवासी रिटायर बैंक मैनेजर का पुत्र था. घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है.

पटना से लौटने के दौरान मारी गोली: परिजनों के अनुसार विकास तिवारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था. मंगलवार की शाम पटना से छपरा आ रहा था. छपरा कचहरी स्टेशन से अपने घर शक्ति नगर जा रहा था. इसी दौरान रेलवे कॉलोनी के पास अपराधियों ने गोली मार दी.

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत: गोली लगने के बाद विकास तिवारी वहीं ढ़ेर हो गया. जैसे ही स्थानीय लोगों को इसपर नजर पड़ी आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गयी. पुलिस तुरंत पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इंजीनियर को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गयी.

कई थानों की पुलिस जांच में जुटी: इधर, घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी राम पुकार सिंह, टाउन थानाध्यक्ष संजीव कुमार, भगवान बाजार थानाध्यक्ष सुभा, कुमार अस्पताल पहुंचे. पुलिस घटनास्थल भी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली. अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

"घटना की जानकारी मिली है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. अपराधियों की पहचान कर छापेमारी की जाएगी. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा." -संजीव कुमार, टाउन थानाध्यक्ष , छपरा

छिनतई के दौरान हत्या की आशंका: मृतक के परिजनों को आशंका है कि छीनतई के दौरान गोली मारकर हत्या की गयी है. घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. विरास तिवारी दो भाइयों में सबसे छोटा था. बड़े भाई नौकरी करते हैं. परिजनों ने पुलिस से घटना की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

