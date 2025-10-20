ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या, चाकू से रेता गला, उत्तराखंड का रहने वाला है परिवार

चंडीगढ़ में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है.

चंडीगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 20, 2025 at 1:04 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 1:52 PM IST

चंडीगढ़: दीपावली के दिन सोमवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी. चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर घर पहुंचे, तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद लोग छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था. मौके से महिला का आरोपी बेटा फरार हो चुका था. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया.

मानसिक तौर पर परेशान था आरोपी: पुलिस ने बताया कि "आरोपी मानसिक तौर पर परेशान है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया था. पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं. मृत महिला की पहचान सेक्टर-40 निवासी सुशीला नेगी (39) के रूप में हुई. वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बरसी भटौली की रहने वाली थी. बीते कई सालों से वह सेक्टर-40 में रह रही थी. हत्या महिला के छोटे बेटे रवि ने की है".

6 माह पहले मां के पास आया था आरोपी: पुलिस ने बताया कि "आरोपी पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम है. आरोपी की पत्नी और बेटी अलग रहती हैं. 6 माह पहले ही बेटा अपनी मां के पास रहने आया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात में प्रयोग किया गया चाकू भी अपने साथ ले गया. पुलिस ने इस मामले में टीमें गठित कर दी हैं. पुलिस का कहना है कि मृत महिला के बड़े बेटे और आरोपी रवि की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है. आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा".

मौके पर महिला की मौत:मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह सात बजे करीब उन्हें महिला के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी. जब वे मौके पर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. वे छत के रास्ते अंदर पहुंचे तो वहां खून से लथपथ सुशीला का शव फर्श पर पड़ा था. आरोपी ने गला चाकू से रेता था, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

