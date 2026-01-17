ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर की वारदात, दो हफ्ते पहले ही हुई थी युवक की शादी

चंडीगढ़ में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन-दहाड़े बीच सड़क युवक पर हमला कर दिया.

चंडीगढ़ में युवक की हत्या
चंडीगढ़ में युवक की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 7:57 AM IST

चंडीगढ़ में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है. शहर में दिन-दहाड़े एक्टिवा सवार युवक का मर्डर कर दिया. आरोपियों ने सेक्टर-37 स्थित बीजेपी दफ्तर के नजदीक युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सुमित उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो मौलीजागरां का रहने वाला था. सुमित हाल ही में एनडीपीएस मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था. महज दो हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई थी. वारदात के बाद शहर में सनसनी फैल गई है. लोगों ने चंडीगढ़ में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आंखों देखा हाल: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "एक बाइक पर सवार दो युवक हेलमेट पहनकर आए थे. पेट्रोल पंप के पास उन्होंने सुमित पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपियों ने उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर एक के बाद एक कई वार किए. सुमित करीब 40-50 मीटर दूरी तक एक्टिवा के साथ लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा". वारदात शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है.

बदमाशों के हौसले बुलंद: बताया जा रहा है कि हमले के बाद सुमित स्कूटी छोड़कर जान बचाने के लिए भागा था, लेकिन कुछ ही कदम चल सका. घटनास्थल से उसकी स्कूटी और एक जूता बरामद हुआ है. घटनास्थल के नजदीक पंजाब और केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं. इस सड़क पर दिनभर आवाजाही रहती है. बावजूद इसके बदमाशों के हौसले बुलंद है.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप: वहीं, सुमित के परिजनों का आरोप है कि सुमित को डडू माजरा कॉलोनी के कुछ युवक पिछले करीब एक साल से धमकियां दे रहे थे. सुमित की मां नीना और बहन सुमन ने बताया कि "आरोपियों ने हथियारों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डराने की कोशिश की थी. इन धमकियों को लेकर पुलिस को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई".

जमानत पर बाहर आया था मृतक: सुमित की मां ने बताया कि "कुछ दिन पहले सुमित पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसकी गर्दन पर चोट आई थी. उस मामले में भी पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी". मृतक की मां ने बताया कि "सुमित नशे का आदी हो गया था. सुधार के लिए उसने खुद पुलिस को सूचना देकर सुमित को पकड़वाया था. इसी केस में वह जेल गया था. पुलिस अब इस हत्या को पुरानी रंजिश और आपसी विवाद से जोड़कर जांच कर रही है".

पुलिस कर रही जांच: वहीं, पुलिस थाना-39 के प्रभारी रामदयाल ने बताया कि "हत्या का केस दर्ज कर लिया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. परिवार की ओर से एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया है. जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं. उसी आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है".

