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छत्तीसगढ़ के शादी समारोह में खून खराबा, सनकी पति ने पत्नी को मार डाला, खुशियां मातम में तब्दील

छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

Bloody Incident in MCB
एमसीबी में खूनी वारदात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में शादियों का सीजन चल रहा है. इस बीच वनांचल जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शादी समारोह के बीच एक युवक ने खूनी खेल खेला. उसने विवाद समारोह में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्या के बाद आरोपी ने खुद जान देने की कोशिश की लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया.

शादी समारोह में खूनी खेल

ग्राम आमा खेरवा निवासी प्रवीण उर्फ छोटू पनिका अपनी पत्नी खुशबू के साथ केल्हारी-तिलोखन के पास आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था. इसी दौरान देर रात अज्ञात कारणों के चलते प्रवीण ने एक कमरे में अपनी पत्नी पर टांगी से हमला कर दिया. हमले में पत्नी का गला कट गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. उसके बाद आरोपी ने खुद जान देने की कोशिश की.

घटना के बाद पुलिस एक्शन शुरू

इस भयावह वारदात के बाद विवाह समारोह में हड़कंप मच गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया. घटना के तुरंत बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से उसकी जान बच गई. उसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

वारदात की वजह का खुलासा नहीं

पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है.आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है. प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले एक सप्ताह से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था. पुलिस आगे की जांटच कर रही है.

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