रायपुर में होली के दिन तीन मर्डर, खुशियां मातम में बदली, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली के दिन तीन लोगों की हत्या कर दी गई. पुलिस ने तीनों केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 4, 2026 at 10:51 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होली के दिन भी क्राइम का ग्राफ चढ़ा दिखाई दिया. यहां एक दिन में तीन लोगों की हत्या कर दी गई.आरंग, विधानसभा और खरोरा थाना क्षेत्र में यह तीनों हत्याएं हुई. पुलिस की मानें तो तीनों थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक तीन थाना क्षेत्र में जो हत्याएं हुई हैं. उसके पीछे मुख्य वजह नशा है. आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया है.
रायपुर पुलिस ने तीनों मर्डर केस की जानकारी दी
रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि एक दिन में कुल तीन हत्याएं हुई है. खरोरा थाना अंतर्गत होली के दौरान डांस के दौरान विवाद हुआ. इस दौरान नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की गई. जिसके बाद उसकी मां ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी. दूसरी घटना विधानसभा थाना क्षेत्र में हुई है. जहां पर भाभी को इलाज के लिए देवर अस्पताल ले गया था. पति ने चरित्र शंका के चलते डंडे से वार करके अपने भाई की हत्या कर दी. वहीं आरंग थाना क्षेत्र में होली के दौरान 18 वर्षीय युवक अपने दोस्त के साथ घूमने निकाला था. तभी कुछ लोगों ने रंग लगाने के बहाने उससे बदतमीजी की. इसका विरोध करने पर युवकों ने चाकू से उसकी हत्या कर दी.
आरंग में हत्या
4 मार्च को थाना आरंग क्षेत्र में नीरज लोधी अपने अन्य दो दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था. इस दौरान तीन युवकों से उसका विवाद हो गया. इस दौरान विवाद में नीरज लोधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपियों ने अपने पास रखें चाकू से नीरज लोधी के सीने में वार किया. जिससे नीरज लोधी की मौत हो गई. थाना आरंग में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
विधानसभा थाना क्षेत्र में मर्डर
4 मार्च को थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मटिया में चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद में आरोपी कमलेश विश्वकर्मा एवं अखिलेश विश्वकर्मा ने अपने सगे भाई दिनेश कुमार विश्वकर्मा के सिर पर डंडे से वार किया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. इस केस में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
खरोरा थाना क्षेत्र में मर्डर
4 मार्च को थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम माठ में डांस करने की बात को लेकर हुये विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई. महिला आरोपी हीराबाई पटेल और 2 नाबालिक ने चाकू से मोहित धीवर की हत्या कर दी. पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.