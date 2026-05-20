बीजापुर में पारिवारिक विवाद में मर्डर, भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट
बीजापुर में एक शख्स ने पीट पीट कर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से लोगों में दहशत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 10:19 PM IST
बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में पारिवारिक विवाद ने एक शख्स की जान ले ली. पूरी घटना भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के छिंदभाटा इलाके की है. शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी भतीजे ने डंडे से अपने चाचा पर हमला किया. वह लगातार अपने चाचा को पीटते रहा. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से छिंदभाटा में दहशत का माहौल बना हुआ है.
मंगलवार की घटना
बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने मीडिया को बताया कि मृतक राम समरथ उर्फ चिंगडु छिंदभाटा का निवासी था. वह मवेशियों को चराकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था. घटना दिनांक 19 मई 2026 को लगभग सुबह 11:30 बजे की बताई जा रही है. उसी दौरान किसी पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपी लखन समरथ उर्फ नाड़ी राम समरथ पर गुस्सा करने लगा. उसने गुस्से में आकर उसने अपने चाचा पर डण्डे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने मृतक के दाहिने कंधे और सीने पर जोरदार प्रहार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
बीच बचाव में एक शख्स हुआ घायल
इस हिंसक घटना के दौरान आरोपी ने बीच-बचाव करने आए सुखधर पाड़े उर्फ झिटकु पर भी हमला कर दिया. आरोपी ने उसके सिर पर डण्डे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही थाना भैरमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी लखन समरथ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर
इस वारदात के पीछे क्या कारण है. इसकी बीजापुर पुलिस पड़ताल कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद में यह घटना हुई है. पुलिस का कहना है कि इस केस में जल्द ही वह और खुलासा करेगी.