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बिहार में घर के बाहर युवक को सिर में मारी गोली, अस्पताल पहुंचे से पहले तोड़ा दम

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में युवक की हत्या कर दी गयी. जिले के गीधा थाना के ज्ञानपुर गांव में शनिवार की दोपहर इस घटना को अंजाम दिया गय़ा. मृतक की पहचान रवि कुमार (27), पिता हरेराम राय के रूप में हुई है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है.

घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग: मृतक के बड़े भाई रमाकांत ने बताया कि रवि दोपहर के समय घर के बाहर बैठा था. कुछ देर बात ट्रैक्टर लेकर काम पर जाने वाला था. इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग पहुंचे और रवि पर फायरिंग शुरू कर दी. भाई ने गांव के सरोज कुमार समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

"भाई घर के बाहर बैठा था, इसी दौरान सरोज कुमार अन्य लोगों के साथ पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी. गोली आंख के पास सिर में लगी. आरा सदर अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान मौत हो गयी." -रमाकांत राय, बड़ा भाई

अवैध संबंध के शक में हत्या: रमाकांत ने बताया कि रवि कुमार पर सरोज कुमार को अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का शक था. सरोज को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. झूठा आरोप लगाकर धमकी देता था. भाई ने बताया कि बीते दिनों भी सरोज रवि को हत्या की धमकी दी थी. शनिवार की दोपहर उसने गोली मारकर हत्या कर दी.