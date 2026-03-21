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बिहार में घर के बाहर युवक को सिर में मारी गोली, अस्पताल पहुंचे से पहले तोड़ा दम

भोजपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. युवक घर के बाहर खड़ा था, इसी दौरान बदमाश ने फायरिंग कर दी.

Murder In Bhojpur
भोजपुर में युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 6:15 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में युवक की हत्या कर दी गयी. जिले के गीधा थाना के ज्ञानपुर गांव में शनिवार की दोपहर इस घटना को अंजाम दिया गय़ा. मृतक की पहचान रवि कुमार (27), पिता हरेराम राय के रूप में हुई है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है.

घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग: मृतक के बड़े भाई रमाकांत ने बताया कि रवि दोपहर के समय घर के बाहर बैठा था. कुछ देर बात ट्रैक्टर लेकर काम पर जाने वाला था. इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग पहुंचे और रवि पर फायरिंग शुरू कर दी. भाई ने गांव के सरोज कुमार समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

"भाई घर के बाहर बैठा था, इसी दौरान सरोज कुमार अन्य लोगों के साथ पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी. गोली आंख के पास सिर में लगी. आरा सदर अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान मौत हो गयी." -रमाकांत राय, बड़ा भाई

अवैध संबंध के शक में हत्या: रमाकांत ने बताया कि रवि कुमार पर सरोज कुमार को अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का शक था. सरोज को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. झूठा आरोप लगाकर धमकी देता था. भाई ने बताया कि बीते दिनों भी सरोज रवि को हत्या की धमकी दी थी. शनिवार की दोपहर उसने गोली मारकर हत्या कर दी.

छानबीन कर रही पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

"प्रथम दृष्टया अवैध संबंध के शक को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है." -रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

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