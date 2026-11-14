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बिहार में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोलियों से भूना, मौके पर मौत

भागलपुर : कहते हैं कि जमीन और जायदाद का विवाद अपनों को भी एक-दूसरे का दुश्मन बना देता है. भागलपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सात लाख रुपये और जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने ही खून के रिश्ते का कत्ल कर दिया. छोटे भाई पर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

दरअसल, भागलपुर में शनिवार सुबह जमीन और रुपये के विवाद में रिश्ते का कत्ल कर दिया गया. मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज स्थित वृद्ध आश्रम इलाके का है. मृतक की पहचान नंदलाल यादव (36) के रूप में हुई है. हमलावरों ने नंदलाल यादव को सिर और पेट में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 4-5 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है. नंदलाल यादव मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा है.

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'जमीन और रुपये के लेनदेन में हत्या'

परिजनों का आरोप है कि छोटे भाई शंभू यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़े भाई नंदलाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि शंभू यादव ने अपने बड़े भाई नंदलाल यादव से सात लाख रुपये कर्ज लिए थे. नंदलाल लगातार अपने रुपये वापस मांग रहे थे. इस पर शंभू ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर रुपये लौटाने की बात कही थी. इसी जमीन और रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था.

चार लोगों ने की हत्या- मृतक की पत्नी

मृतक की पत्नी के मुताबिक शनिवार सुबह नंदलाल यादव चाय पीने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान रास्ते में उन पर गोलीबारी कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक की पत्नी जूना देवी ने अपने देवर शंभू यादव समेत चार लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कुछ दिन पहले शंभू यादव पिस्तौल लेकर उनके घर पहुंचा था और उनके गोली मारने की धमकी दी थी.