ETV Bharat / state

खौफनाक वारदात! बेतिया में सो रही बुजुर्ग महिला का गला रेता, दो उंगलियां भी काटीं

बेतिया में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. हत्यारा ने गला काटकर घटना को अंजाम दिया. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार

Murder in Bettiah
बेतिया में घटना के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. घटना जिले के कालीबाग थाना क्षेत्र के हरिहर नगर वार्ड नंबर-5 के नोनिया टोली में सुबह 4 बजे की है. मृतका की पहचान 75 वर्षीय बच्ची देवी, पति स्वर्गीय काशी महतो के रूप में हुई है. पति काशी महतो की तीन वर्ष पहले स्वाभाविक मौत हो चुकी है.

महिला के साथ सोई थी बहू और पोती

परिजन के अनुसार मकान में कुल पांच कमरे हैं और चार भाइयों के लिए अलग-अलग कमरे हैं. परिवार के तीन सदस्य विवाहित हैं, जबकि एक अविवाहित है. घटना की रात परिवार के सभी लोग अपने-अपने कमरों में सो रहे थे. बच्ची देवी के साथ उनकी पतोहू अंजू देवी और पोती स्वीटी कुमारी भी कमरे में सोई थीं.

Murder in Bettiah
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

चेहरा से कपड़ा हटाते ही उड़े होश

कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. अंजू देवी के अनुसार सुबह 4 बजे वह कमरे से बाहर गयी थी. वापस आने पर देखा कि सास खून से लथपथ पड़ी है. अंजू देवी ने परिवार की अन्य महिलाएं पूजा देवी और सुमन देवी को आवाज देकर बताया कि मां के साथ कुछ हो गया है. परिजन कमरे में पहुंचे. बुजुर्ग महिला के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो सभी के होश उड़ गए.

Murder in Bettiah
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

बेरहमी से हत्या

परिजन के अनुसार महिला का गला रेता गया था. हत्यारों ने उनके बाएं हाथ की दो उंगलियां काटकर सिर के पास रखी थीं. मृतका के दाएं हाथ पर भी चिरा और जख्म के निशान मिले हैं. सदर एसडीपीओ अजीत कुमार ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला की गर्दन रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है.

"पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है. घर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं. परिवार के सभी सदस्यों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा." -अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ, बेतिया

सदर एसडीपीओ अजीत कुमार (ETV Bharat)

सीसीटीवी से खुलेगा राज

इधर, परिजनों ने बताया कि करीब तीन महीने पहले घर में मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद मकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे. पुलिस अब कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए घटना से जुड़े सुराग तलाशने में जुटी है. पुलिस ने पूरे परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:

'मेला जाने की बात कहकर घर से बुलाया..' चाकू गोदकर कर दी हत्या, 12 घंटे में दो हत्याओं से दहला सिवान

बिहार में थाने में कैदी की मौत, मां ने ईंट भट्ठा मालिक पर लगाया हत्या का आरोप; पुलिस बोली- हाजत के बाथरूम में दी जान

TAGGED:

BETTIAH
CRIME
बेतिया में हत्या
अपराध
MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.