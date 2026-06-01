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बेमेतरा जमीन विवाद में जानलेवा हमला, शख्स की मौत

बेमेतरा : जिले के नवागढ़ इलाके से मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है. यहां के मुरकुटा गांव में एक शख्स ने अधेड़ पर लाठी से हमला किया. इस घटना में शख्स की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में हडकंप की स्थिति है. इस संबंध में जानकारी मिलते ही नवागढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच की. उसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

घटना गंगापुर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मुरकुटा की है. यहां लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद में शख्स की मौत हो गई. विद्यासागर नवरंग एवं गेंद राम नवरंग के बीच जमीन विवाद को लेकर बहस हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि गेंदराम ने विद्यासागर नवरंग के ऊपर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर मौत हो गई. घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है जिसके बाद नवागढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के शिकंजे में आरोपी

नवागढ़ थाना प्रभारी मुकेश यादव ने इस घटना पर ईटीवी भारत से फोन पर बात की. उन्होंने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों का खेत एक पास ही था, खेत में पानी निकासी की समस्या के कारण दोनों में अक्सर विवाद होते रहता था. खेत में मेढ़ को लेकर भी इनके बीच में आपस में विवाद था. जिसे लेकर सोमवार को विवाद बढ़ा. उसके बाद आरोपी गेंदराम नवरंग ने विद्यासागर नवरंग पर लाठी से हमला कर दिया. जिसमें उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.