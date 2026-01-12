छत्तीसगढ़ में पैसे के लिए भाई का मर्डर, आधी रात को वार कर उतारा मौत के घाट
बेमेतरा के देवरबीजा में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 4:11 PM IST
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में पारिवारिक विवाद और कलह में मर्डर की वारदात हुई है. बेमेतरा के देवरबीजा थाना क्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पारिवारिक विवाद में हत्या कर दी. शुरूआती जांच में खुलासा हुआ है कि मर्डर की यह घटना पैसे के लेन देन को लेकर हुई है.
पैसे के विवाद में मर्डर
देवरबीजा थाना क्षेत्र के इंदिरा आवास कॉलोनी में यह घटना हुई है. यहां पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी. मृतक की पहचान जग्नू देशलहरे के रूप में हुई है. आरोपी का नाम जगमोहन देशलहरे है जिसे बेमेतरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
रविवार रात की घटना
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पैसों के लेन-देन को लेकर तनाव चल रहा था. बीती मध्यरात्रि में विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर जगमोहन ने जग्नू पर सब्बल से कई वार कर दिए. इस हमले में जग्नू की मौके पर ही मौत हो गई.
बेमेतरा पुलिस की तफ्तीश जारी
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना ने आपसी रिश्तों की नाजुकता और छोटे-छोटे विवादों के खतरनाक नतीजों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
इस वारदात की जानकारी हमें सोमवार की सुबह को मिली. हमने आरोपी जगमोहन को हिरासत में ले लिया है और घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मुख्य वजह पैसे का लेन-देन ही सामने आया है, आगे की पूछताछ में और तथ्य सामने आ सकते हैं- रेशम लाल भास्कर, चौकी प्रभारी, देवरबीजा थाना, बेमेतरा
देवरबीजा चौकी प्रभारी रेशम लाल भास्कर ने बताया कि अभी इस हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है. आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.