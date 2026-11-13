रिश्ते का कत्ल! बड़े साढ़ू ने परिवार संग मिलकर छोटे साढ़ू को पीट-पीटकर मार डाला
Begusarai Murder: 9 नवंबर को विशाल चौधरी के साथ मारपीट की गयी थी. इलाज के दौरान 12 नंवबर को उसकी मौत हो गयी. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : November 13, 2026 at 6:30 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गयी. मामला बखरी अनुमंडल के परिहारा थाना क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या-9 का है. मृतक की पहचान अभय कुमार उर्फ विशाल चौधरी (26 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक के पिता अमरेश चौधरी के अनुसार, बीते 9 नवंबर को दिन के करीब दो बजे उनके बेटे अभय के साथ घर में ही कई लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की.
बड़े साढ़ू पर मारपीट का आरोप
पिता ने अपने बड़े साढ़ू प्रवीण चौधरी, उनके दोनों पुत्र प्रत्यूष कुमार और भुल्लर कुमार, प्रवीण चौधरी की पत्नी तथा जितेंद्र चौधरी सहित अन्य पर हमले का आरोप लगाया है. गंभीर रूप से घायल अभय को परिजन आनन-फानन में इलाज के लिए बेगूसराय अस्पताल लेकर पहुंचे. जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे अभय ने आखिरकार 12 नवंबर की रात दम तोड़ दिया.
शव पहुंचते ही सड़क पर उतरा आक्रोश
अभय की मौत के बाद जैसे ही उसका शव परिहारा पहुंचा, परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने परिहारा-बखरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. परिजन आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग पर अड़े रहे.
डीएसपी के आश्वासन पर दो घंटे बाद खुला जाम
सड़क जाम की सूचना मिलते ही बखरी अनुमंडल के डीएसपी कुंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित लोगों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद डीएसपी के आश्वासन पर लोगों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका.
"मृतक के पिता अमरेश चौधरी की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आवेदन में जिन अन्य लोगों के नाम दिए गए हैं, उन्हें भी पुलिस अनुसंधान में शामिल कर रही है. जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा." -कुंदन कुमार, डीएसप, बखरी बेगूसराय
112 पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल
इस घटना ने पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में ला दिया है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों ने पुलिस से सहयोग न मिलने को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की है.
लापरवाही मिलने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई
डीएसपी कुंदन कुमार ने कहा कि परिजनों की ओर से 112 पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी शिकायत की गई है, जिसकी अलग से जांच कराई जाएगी. यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या दोष सामने आता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होगी. फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि पारिवारिक विवाद ने इतना भयावह रूप कैसे ले लिया.
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