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बालोद में युवती की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका

बालोद के अर्जुंदा इलाके में एक युवती की अधजली लाश मिली है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Balod Crime News
बालोद में मर्डर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 3:19 PM IST

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बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बालोद में एक युवती की लाश अधजली अवस्था में मिली है. पूरी घटना अर्जुंदा थाना क्षेत्र के चीचा गांव की है.सूचना मिलने पर बालोद एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती चीचा गांव की निवासी है और उसकी उम्र 21 साल है. बालोद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है. उसके बाद इस केस की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस हत्या की आशंका जता रही है.

पराली के ढेर में मिली लाश

बालोद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने आज सुबह चीचा गांव में युवती की लाश देखी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी. युवती का शव पराली के ढेर में रखा हुआ था और पराली में आग लगाई गई थी. पराली से ज्यादा धुआं निकलने पर लोगों को शक हुआ. उसके बाद लोगों ने जब जाकर देखा तो उसमें एक लाश थी. इसके बाद चीचा गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पराली से शव को निकाला. युवती का शव बुरी तरह झुलस चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

हत्या की आशंका

घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और पहचान मिटाने के उद्देश्य से उसे पराली के साथ जला दिया गया. मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साइबर पुलिस की टीम भी इस केस पर काम कर रही है. इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है. टीम मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है.

एसपी केस की कर रहे बारीकी से जांच

बालोद एसपी खुद इस केस की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही युवती के कॉल डिटेल्स (CDR) खंगाले जा रहे हैं. जिससे यह पता लगाया जा सके कि युवती आखिरी बार किसके संपर्क में थी.

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