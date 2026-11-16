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बलिया में तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे को लेकर पंडित की हत्या

बलिया में तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे को लेकर हत्या. ( ईटीवी भारत )

बलिया: बलिया में मामूली कहासुनी में एक की जान चली गई. किसी के मौत की तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे पाने को लेकर चाकू मारकर एक पंडित का क़त्ल कर दिया गया.

बलिया में तेरही के निमंत्रण व श्राद्ध में मिलने वाले पैसे के विवाद मे चाकू मार कर निर्मम हत्या कर दी गई. सूचना के बाद पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है.

बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना अंतर्गत चितबड़ागांव पटेल नगर मे उस समय विवाद हो गया, जब एक व्यक्ति अपने परिजन के मृत के बाद तेरही और श्राद्ध कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए पंडितों के पास पहुंचा. उस दौरान वहां श्राध्द कराने वाले दो पंडित उपस्थित थे. बलिया में तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे को लेकर हत्या. (ईटीवी भारत)