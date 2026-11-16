बलिया में तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे को लेकर पंडित की हत्या
चितबड़ागांव थाना के चितबड़ागांव पटेलनगर में उस समय विवाद हो गया, जब एक व्यक्ति अपने परिजन के मृत के बाद तेरही की सूचना देने पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:36 AM IST
बलिया: बलिया में मामूली कहासुनी में एक की जान चली गई. किसी के मौत की तेरही के निमंत्रण और दान के पैसे पाने को लेकर चाकू मारकर एक पंडित का क़त्ल कर दिया गया.
बलिया में तेरही के निमंत्रण व श्राद्ध में मिलने वाले पैसे के विवाद मे चाकू मार कर निर्मम हत्या कर दी गई. सूचना के बाद पहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है.
बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना अंतर्गत चितबड़ागांव पटेल नगर मे उस समय विवाद हो गया, जब एक व्यक्ति अपने परिजन के मृत के बाद तेरही और श्राद्ध कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए पंडितों के पास पहुंचा. उस दौरान वहां श्राध्द कराने वाले दो पंडित उपस्थित थे.
बताया जा रहा है कि एक श्राद्ध करने वाले पंडित ने कहा कि बीते एक श्राद्ध कार्यक्रम में तुम गये थे, तो मैं इस श्राद्ध और तेरही कार्यक्रम में जाऊंगा. और मिलने वाले दान को मैं लूंगा. इसको लेकर विवाद हो हो गया. इसमें एक श्राद्ध करने वाले पंडित ने दूसरे पंडित को चाकूमार हत्या कर दी.
क्षेत्राधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि चितबड़ागांव पुलिस को सूचना मिली कि चितबड़ागांव कस्बे में एक व्यक्ति आकाश को पैसे की लेनदेन को लेकर 2 लोगों ने पेट में चाकू मार दिया. जिससे घायल को तुरंत सीएचसी अस्पताल नरही ले जाया गया, जहां इलाज़ डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया,
पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. इसके साथ ही शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिलाचिकित्सालय भेज कर अन्य कार्रवाई में जुट है.