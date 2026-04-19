ETV Bharat / state

बिहार में फिल्म दृश्यम स्टाइल में हत्याकांड..दो साल बाद खुला राज

बगहा में हत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. फिल्म दृश्यम की तरह एक पिता ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की.

Murder In Bagaha
बगहा कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम चंपारण: रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा से सामने आया है. जहां एक पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहू की हत्या के बाद फिल्म दृश्यम स्टाइल में उसकी लाश को गन्ने की खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया. करीब दो साल तक यह मामला दबा रहा, लेकिन पुलिस जांच, कोर्ट की सख्ती और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया.

दो साल पहले हुई थी मौत: यह पूरा मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का है. जानकारी के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले रोजी परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. परिजनों ने शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की और इसे सामान्य घटना बताकर शांत करा दिया गया, लेकिन मृतका की मां नजमा खातून (झारखंड के धनबाद के जोरापोखर निवासी) को घटना पर संदेह था. उन्होंने लगातार न्याय की मांग की.

बेटे को बचाने के लिए रची साजिश: मामला पुलिस तक पहुंचा. मृतका की मां ने दामाद मोहम्मद शाहिद, समाधि मोहम्मद आलम, और समधन को आरोपी बनाया. पुलिस जांच में सामने आया कि बहू की हत्या के बाद पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी साजिश रची. फिल्म दृश्यम स्टाइल में रात के अंधेरे में खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया ताकि किसी को इस घटना की भनक न लगे. बताया जा रहा है कि पिता को डर था कि अगर मामला खुल गया तो बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा. इसी वजह से उसने खुद आगे बढ़कर शव को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ली.

घर की दीवार पर मिले खून के छींटे: जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली. इस दौरान घर की दीवार पर खून के छींटे मिले. पुलिस ने जब इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने इसे कुर्बानी के बकरे का खून बताया. हालांकि पुलिस को बयान पर शक हुआ और जांच आगे बढ़ाई गई. तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया.

Murder In Bagaha
बगहा कोर्ट (ETV Bharat)

खेत में मिला शव: आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने खेत में खुदाई करवाई. खुदाई के दौरान दबाया गया शव बरामद हुआ. शव की हालत खराब होने के कारण पहचान करना मुश्किल था. इसके बाद पुलिस ने मौके से मिले घड़ी, कपड़े और अन्य सामान के आधार पर मृतका की पहचान कराई. परिजनों ने भी सामान के आधार पर पहचान की पुष्टि की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने स्पीड ट्रायल का आदेश दिया है.

"पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले के निष्पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में स्पीड ट्रायल शुरू कर दिया गया है. कांड के अनुसंधानकर्ता ने भी न्यायालय को सभी साक्ष्य सौंप दिए हैं, ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके." -जितेंद्र भारती, अपर लोक अभियोजक

इलाके में दहशत का माहौल: इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग इस वारदात को लेकर हैरान हैं और इसे रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना बता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बेटे को बचाने के लिए पिता द्वारा बहू की लाश छिपाना बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

ये भी पढ़ें:

बिहार में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, 15 दिन पहले जेल से छूटकर आया था पति

बिहार में 2 साल से लापता था युवक, अब मिला नरमुंड और जबड़ा, हत्या की सनसनीखेज वारदात

TAGGED:

MURDER IN BAGAHA
MOVIE DRISHYAM
बगहा में हत्या
बगहा में दृश्यम की तरह हत्या
BAGAHA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.