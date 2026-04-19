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बिहार में फिल्म दृश्यम स्टाइल में हत्याकांड..दो साल बाद खुला राज

पश्चिम चंपारण: रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा से सामने आया है. जहां एक पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहू की हत्या के बाद फिल्म दृश्यम स्टाइल में उसकी लाश को गन्ने की खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया. करीब दो साल तक यह मामला दबा रहा, लेकिन पुलिस जांच, कोर्ट की सख्ती और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया.

दो साल पहले हुई थी मौत: यह पूरा मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का है. जानकारी के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले रोजी परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. परिजनों ने शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की और इसे सामान्य घटना बताकर शांत करा दिया गया, लेकिन मृतका की मां नजमा खातून (झारखंड के धनबाद के जोरापोखर निवासी) को घटना पर संदेह था. उन्होंने लगातार न्याय की मांग की.

बेटे को बचाने के लिए रची साजिश: मामला पुलिस तक पहुंचा. मृतका की मां ने दामाद मोहम्मद शाहिद, समाधि मोहम्मद आलम, और समधन को आरोपी बनाया. पुलिस जांच में सामने आया कि बहू की हत्या के बाद पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी साजिश रची. फिल्म दृश्यम स्टाइल में रात के अंधेरे में खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया ताकि किसी को इस घटना की भनक न लगे. बताया जा रहा है कि पिता को डर था कि अगर मामला खुल गया तो बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा. इसी वजह से उसने खुद आगे बढ़कर शव को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ली.

घर की दीवार पर मिले खून के छींटे: जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के घर की तलाशी ली. इस दौरान घर की दीवार पर खून के छींटे मिले. पुलिस ने जब इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने इसे कुर्बानी के बकरे का खून बताया. हालांकि पुलिस को बयान पर शक हुआ और जांच आगे बढ़ाई गई. तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया.