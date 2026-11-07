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अररिया में कलयुगी बेटे का खौफनाक कदम, बहू को बचाने आई बुजुर्ग मां को पटक-पटककर मार डाला

अररिया में कलयुगी बेटे का खौफनाक कदम ( ETV Bharat )

पटना: जिस मां ने बेटे को जन्म दिया और पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी की जान लेने का आरोप उसके अपने बेटे पर लगा है. अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है.

पहली पत्नी से मारपीट कर रहा था आरोपी

यह दर्दनाक घटना सिमरिया पंचायत के बोरिया गांव स्थित वार्ड संख्या 12 की है. मृतका की पहचान 65 वर्षीय भंगिया देवी, पति स्वर्गीय जागेश्वर तत्तमा के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार गुरुवार की रात आरोपी माणिक चंद उर्फ भुट्टन शराब पीकर घर आया था और अपनी पहली पत्नी प्रमिला देवी के साथ मारपीट कर रहा था. बीच-बचाव करने पर बुजुर्ग मां को पटका बहू के साथ मारपीट होते देख बुजुर्ग मां भंगिया देवी उसे बचाने के लिए बीच में आगे आईं. आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में अंधे बेटे ने अपनी मां के बाल पकड़े और उन्हें जमीन पर जोर से पटक दिया. सिर और शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गईं. अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत घटना के बाद गांव में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ित परिवार के लोग घायल बुजुर्ग महिला को तुरंत जोकीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मां की अचानक हुई मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया. दूसरी शादी के बाद से घर में था तनाव आरोपी की पहली पत्नी प्रमिला देवी ने बताया कि माणिक चंद की दूसरी शादी खिरदा गांव की अनिता देवी से हुई थी. इस दूसरी शादी के बाद से ही घर में लगातार भारी तनाव रहने लगा था. उनका पति शराब पीकर अक्सर घर में झगड़ा करता था और बच्चों के पालन-पोषण के लिए पैसे भी नहीं देता था. घटना के बाद घर के बाहर मौजूद पुलिस व स्थानीय लोग (ETV Bharat) मेहनत-मजदूरी कर पत्नी पाल रही थी बच्चे पीड़ित प्रमिला देवी के चार बेटे और एक बेटी हैं. परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए वह ईंट-भट्ठे पर खाना बनाने का काम करती हैं. इसी कमाई से वह बच्चों का पेट पाल रही हैं. बताया जाता है कि दूसरी शादी को लेकर गांव में पहले पंचायत भी बुलाई गई थी.