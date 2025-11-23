अंबेडकरनगर में बुजुर्ग की हत्या, प्रतापगढ़ में युवक को मारी गोली; लखनऊ के नाले में मिली लाश
यूपी के अंबडेकर नगर में जमीनी विवाद में हत्या. प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में युवक का मर्डर. लखनऊ में युवक की लाश मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 11:19 AM IST
अंबेडकरनगर/प्रतापगढ़/लखनऊ: जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. इससे ग्रामीणों में आक्रोश रहा. यह घटना अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर कोतवाली की है. वहीं, प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गांव में पुलिस फोर्स तैनात है. लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है.
अंबेडकरनगर में बुजुर्ग की हत्या: अकबरपुर थाना क्षेत्र के विजय गांव निवासी बच्चाराम चौहान (60) की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है. हत्या के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी होने लगी. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से मामला शांत कराया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि स्थिति तनावपूर्ण न बने. ग्रामीणों ने बताया कि बच्चाराम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. बच्चाराम चौहान और विपक्षियों के बीच काफी समय से जमीन का विवाद चला आ रहा था.
इसी विवाद के लेकर मारपीट हुई. विपक्षियों ने बच्चाराम पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसमें वह गंभीर घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई.
परिजनों ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने योजना बनाकर हमला किया. वह लोग पहले भी धमकियां दे चुके थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी. नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.
वहीं प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे की मौत: कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सरियावा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच में विवाद चल रहा है. शनिवार रात करीब 10:00 बजे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. इसके बाद फायरिंग में पूर्व प्रधान गुड्डू के बेटे मोहम्मद फुकरान (20) को गोली लग गई.
उसके भाई एहतेशाम उर्फ साहिल को भी गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने फुकरान को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल साहिल को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. युवक की मौत के बाद अस्पताल में भी भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों ने पुरानी चुनावी रंजिश को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया. गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कुंडा के साथ थाना कुंडा क्षेत्र के ताजपुर सरियावा में घटनास्थल का हम सभी ने निरीक्षण किया है. निरीक्षण के दौरान पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है.
30 साल के युवक की लाश मिली: लखनऊ के बंथरा में युवक का शव उतराता मिला. मृतक की पहचान मनीराम (30) निवासी बलरामपुर के तौर पर हुई है. वह बंथरा में किराए के मकान में रहकर कबाड़ की दुकान में काम करता था. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मनीराम शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा.
उसके 15 वर्षीय भतीजे मिक्की ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. शनिवार शाम सराय शहजादी गांव के पास नगवा नाले में मनीराम का शव उतराता मिला. स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि अंकुर प्रताप सिंह ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची भीड़ में शामिल मिक्की ने शव की पहचान की.
बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है, कि मृतक मनीराम शराब पीने का आदी था. पुलिस को आशंका है, कि नशे की हालत में उसका पैर फिसल गया होगा और वह नाले में गिर गया होगा. पुलिस का कहना है, कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा.
