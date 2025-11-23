ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में बुजुर्ग की हत्या, प्रतापगढ़ में युवक को मारी गोली; लखनऊ के नाले में मिली लाश

अंबेडकरनगर/प्रतापगढ़/लखनऊ: जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. इससे ग्रामीणों में आक्रोश रहा. यह घटना अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर कोतवाली की है. वहीं, प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गांव में पुलिस फोर्स तैनात है. लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है.

अंबेडकरनगर में बुजुर्ग की हत्या: अकबरपुर थाना क्षेत्र के विजय गांव निवासी बच्चाराम चौहान (60) की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है. हत्या के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी होने लगी. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से मामला शांत कराया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि स्थिति तनावपूर्ण न बने. ग्रामीणों ने बताया कि बच्चाराम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. बच्चाराम चौहान और विपक्षियों के बीच काफी समय से जमीन का विवाद चला आ रहा था.

इसी विवाद के लेकर मारपीट हुई. विपक्षियों ने बच्चाराम पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसमें वह गंभीर घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई.

परिजनों ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने योजना बनाकर हमला किया. वह लोग पहले भी धमकियां दे चुके थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी. नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

वहीं प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे की मौत: कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सरियावा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच में विवाद चल रहा है. शनिवार रात करीब 10:00 बजे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. इसके बाद फायरिंग में पूर्व प्रधान गुड्डू के बेटे मोहम्मद फुकरान (20) को गोली लग गई.