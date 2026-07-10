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अलवर में खौफनाक वारदात: बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, 2 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश

​मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी शहर डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम और कोतवाली पुलिस को परिजनों के जरिए सूचना मिली थी कि खदाना मोहल्ला में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई है. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कोतवाली थानाधिकारी (SHO) रमेश सैनी और सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतक की पहचान 80 वर्षीय दिनेश चंद अग्रवाल निवासी खदाना मोहल्ला के रूप में की है. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट्स) और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया है.

अपने बुजुर्ग पिता को इस दर्दनाक और लाचार हालत में देखकर परिजनों की चीख-पुकार निकल गई. रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी और मोहल्लेवासी तुरंत मौके पर जमा हो गए. परिजनों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इस गंभीर मामले की सूचना स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को दी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार सुबह शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. दीपक कुमार व सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया.

अलवर : शहर के व्यस्त और रिहायशी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खदाना मोहल्ले में गुरुवार रात को एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज हत्याकांड की खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, वैसे ही चारों तरफ हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया. ​दिल दहला देने वाली इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग के परिजन रोज की तरह उन्हें खाना खिलाने के लिए बुलाने पहुंचे. बुजुर्ग व्यक्ति बेड पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके हाथ-पैर व शरीर रस्सी से पूरी तरह बंधे हुए थे.

एडिशनल एसपी डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि मृतक के बेटे विकास अग्रवाल ने बताया कि घटना के दौरान उनके पिता मकान पर अकेले थे. वहीं विकास का परिवार शहर के स्कीम 4 में रहता है. गुरुवार शाम को वह अपने पिता को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके पास आए, तो उन्हें इस घटना के बारे में पता लगा. एडिशनल एसपी ने कहा कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जब मृतक को देखा तो उनके हाथ पैर व शरीर बंधा हुआ था. वहीं मृतक करंसी एक्सचेंज (फटे पुराने नोट का काम) करते थे, जिनके पास करीब 2 लाख रुपए थे, वह भी गायब मिले है. उन्होंने बताया घटना के संबंध में सभी एंगलों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

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विकास ने बताया कि गुरुवार को जब उनके पिता खाना खाने के लिए नहीं पहुंचे, तो उन्होंने पिता को फोन किया, लेकिन फोन बंद था. इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ उन्हें लेने के लिए खदाना मोहल्ला स्थित मकान पर पहुंचे. जब उन्होंने देखा तो घर का लॉक अंदर से बंद था, इसके बाद वह किसी तरह घर के अंदर पहुंचे और देखा, तो उनके पिता बेड पर हाथ पैर बंधे हालत में मिले. वहीं मौके पर सामान भी बिखरा हुआ था. विकास अग्रवाल ने कहा कि संभवत: अज्ञात बदमाश छत के रास्ते से नीचे आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. विकास ने बताया कि वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वहीं उनके पिता करंसी एक्सचेंज का काम करते थे.

टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा : शहर में बुजुर्ग की निर्मम हत्या की सूचना पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी परिजनों से मिलने मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया. घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में जनता के साथ इस तरह की घटना हो रही है और सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही. उन्होंने कहा कि अलवर शहर में हुई घटनाएं बता रही है कि किस तरह का माहौल राजस्थान में चल रहा है. उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में भरतपुर व अलवर टॉप में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह मंत्रालय है, जो कि प्रदेश की स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश से ज्यादा दिल्ली में अपना समय दे रहे हैं. उन्होंने सरकार से मांग कि अलवर शहर में हो रही घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए.

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