ETV Bharat / state

आगरा में दीपावली के दिन हत्या; पड़ोसी ने चाकू से रेत डाला 70 साल की वृद्धा का गला, पुलिस बोली- जल्द होगी गिरफ्तारी

आगरा : बच्चों के विवाद में दिनदहाड़े पड़ोसी युवक ने गला रेतकर एक वृद्धा की हत्या कर दी. वारदात सोमवार को दीपावली के दिन सिकंदरा इलाके के रुनकता में हुई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

मामला सोमवार दोपहर बाद का है. सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में 70 वर्षीय फिरदौस अपने घर के बाहर बैठी थीं. तभी पड़ोसी इमरान वहां आया. उसके हाथ में चाकू था. इमरान ने अचानक फिरदौस पर हमला बोल दिया. उसने दिनदहाड़े फिरदौस का गला रेत डाला. इससे मौके पर ही वृद्धा की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.

वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. चीख-पुकार मचने पर लोगों की भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर सिकंदरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. एसीपी हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि परिजन से पूछताछ में यह बात सामने आई कि रविवार को फिरदौस का इमरान के बच्चों के साथ कुछ विवाद हुआ था. फिरदौस ने इमरान को बुरा-भला बोल दिया था.