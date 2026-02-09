ETV Bharat / state

आगरा में युवक ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

हरिपर्वत थाना-प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया, आरोपी पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट में पेश किया गया.

आगरा में युवक ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 8:48 PM IST

आगरा: आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र स्थित नगला छिद्दा में रविवार रात मामूली बात पर बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने पत्थर से वार करके छोटे भाई की हत्या कर दी. सगे भाई की हत्या के बाद आरोपी घर पर मौजूद था.स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा. वहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पवन ने अजय की हत्या की: मामला रविवार रात का है. नगला छिद्दा निवासी सब्जी विक्रेता लक्ष्मी नारायण के तीन बेटे हैं. तीनों ही अविवाहित हैं. लक्ष्मी नारायण ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने चले गए. घर पर सबसे बड़ा बेटा पवन (26 वर्ष) और उससे छोटा अजय (20 वर्ष) रह गए. सोमवार सुबह शादी समारोह से लौट आए तो पता चला कि बेटे पवन ने भाई अजय की हत्या कर दी है. पवन नशे का आदी है. वह मानसिक रूप से भी अस्थिर है.

पत्थर से ताबड़तोड़ वार किये: पुलिस को स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पवन नशे में घर आया था. पवन का छोटे भाई अजय से विवाद हो गया. गुस्से में पवन के हाथ एक पत्थर लग गया. उसने अजय पर पत्थर से हमला कर दिया. उसने पत्थर से मार-मार कर अजय की हत्या कर दी.

घायल भाई को लकड़ी के गोदाम में फेंका: आरोपी पवन अजय को घसीटकर घर के पास स्थित एक लकड़ी के गोदाम में पटक आया. इसके बाद पर घर आ गया. इसके बाद स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल अजय को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे. वहां पर चिकित्सक ने अजय को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी.

सोमवार सुबह परिवार को मिली जानकारी: लक्ष्मी नारायण, उनकी पत्नी और छोटा बेटा सोमवार सुबह घर लौटे तो उनको अजय की हत्या की खबर मिली. हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है. परिजन की तहरीर पर आरोपी पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

