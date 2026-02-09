ETV Bharat / state

आगरा में युवक ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

आगरा: आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र स्थित नगला छिद्दा में रविवार रात मामूली बात पर बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने पत्थर से वार करके छोटे भाई की हत्या कर दी. सगे भाई की हत्या के बाद आरोपी घर पर मौजूद था.स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा. वहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पवन ने अजय की हत्या की: मामला रविवार रात का है. नगला छिद्दा निवासी सब्जी विक्रेता लक्ष्मी नारायण के तीन बेटे हैं. तीनों ही अविवाहित हैं. लक्ष्मी नारायण ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने चले गए. घर पर सबसे बड़ा बेटा पवन (26 वर्ष) और उससे छोटा अजय (20 वर्ष) रह गए. सोमवार सुबह शादी समारोह से लौट आए तो पता चला कि बेटे पवन ने भाई अजय की हत्या कर दी है. पवन नशे का आदी है. वह मानसिक रूप से भी अस्थिर है.

पत्थर से ताबड़तोड़ वार किये: पुलिस को स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पवन नशे में घर आया था. पवन का छोटे भाई अजय से विवाद हो गया. गुस्से में पवन के हाथ एक पत्थर लग गया. उसने अजय पर पत्थर से हमला कर दिया. उसने पत्थर से मार-मार कर अजय की हत्या कर दी.