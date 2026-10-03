जशपुर में एक हजार रुपए के लिए दोस्त का मर्डर, अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
जशपुर में एक हजार रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई.पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 5:06 PM IST
जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र के अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस को 23 सितंबर को जुरगुम-तुर्रापानी जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी. शव की शिनाख्त राजेश दास के तौर पर हुई.पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के दोस्त कृष्णा उर्फ कैलाश यादव तक पहुंची.कैलाश से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
क्यों की हत्या ?
पुलिस पूछताछ में हत्या की जो वजह सामने आई वो चौंकाने वाली थी.आरोपी ने बताया कि राजेश दास को मोबाइल का बकाया एक हजार रुपया देना था.लेकिन वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा था.पैसा नहीं मिलने पर कैलाश ने राजेश की हत्या करने की ठानी.घटना वाले दिन उसने राजेश को बुलाया और विवाद के बाद हत्या कर दी.तकनीकी जांच करने पर पता चला कि 23 सितंबर को राजेश दास और एक अन्य व्यक्ति के साथ आरोपी कैलाश यादव अलग-अलग स्थानों पर गया था. बाद में दूसरे व्यक्ति को रास्ते में उतारने के बाद कैलाश और राजेश कार से जुरगुम रपटा पुलिया की ओर गए थे.
जंगल में मोबाइल के बकाया पैसे को लेकर कैलाश और राजेश के बीच विवाद हो गया.विवाद बढ़ने पर आरोपी कैलाश ने राजेश को कार से नीचे उतारा और जमीन पर पड़े लकड़ी से उसके सिर पर दो बार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से राजेश जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को उठाकर टेकरी के पीछे फेंक दिया- राकेश कुमार पाटनवार, ASP
1 हजार बकाया बना मौत का काल
पुलिस के मुताबिक एक हजार रुपए के मोबाइल बकाया को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने अपने ही दोस्त राजेश दास की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को कार से जुरगुम रपटा पुलिया के पास जंगल में ले गया और टेकरी के पीछे फेंक दिया. पुलिस से बचने के लिए हत्या में इस्तेमाल लकड़ी, मृतक का मोबाइल और घटना के समय पहने कपड़ों को अलग-अलग नदियों में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की.
अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने वाला अरेस्ट
सोशल मीडिया एप से युवती से दोस्ती करने के बाद उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है.पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड भी बरामद किए हैं.
सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी की निजी तस्वीर या वीडियो का दुरुपयोग करना. उसे वायरल करना,ब्लैकमेल करना या धमकी देना गंभीर अपराध है.ऐसे मामलों में पीड़ितों को डरने या चुप रहने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए.पुलिस ऐसे मामलों में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई करेगी- राकेश कुमार पाटनवार, ASP
यूपी से दिल्ली तक चली तलाश
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के गृह ग्राम उत्तर प्रदेश में उसकी तलाश की, लेकिन वह घटना के बाद से फरार था. उसकी गिरफ्तारी के लिए मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश के बीच पुलिस को आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली.इसके बाद एसएसपी डॉ.लाल उमेद सिंह के निर्देश पर सिटी कोतवाली जशपुर से विशेष टीम दिल्ली भेजी गई. जहां से टीम ने आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लेकर जशपुर पहुंचाया.
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