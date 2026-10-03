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जशपुर में एक हजार रुपए के लिए दोस्त का मर्डर, अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

एक हजार रुपए के लिए मर्डर ( Etv Bharat )

जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र के अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस को 23 सितंबर को जुरगुम-तुर्रापानी जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी. शव की शिनाख्त राजेश दास के तौर पर हुई.पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के दोस्त कृष्णा उर्फ कैलाश यादव तक पहुंची.कैलाश से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.





क्यों की हत्या ?