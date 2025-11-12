ETV Bharat / state

दो हजार के लिए ले ली जान, युवक की पिटाई से मौत, 12 दिन में 6 हत्या

दुर्ग जिले के अंडा में पैसों के दो हजार रुपए के लेनदेन में युवक की हत्या कर दी गई.

Murder for money
युवक की पिटाई से मौत, 12 दिन में 6 हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 6:49 PM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले में हत्याओं का सिलसिला जारी है. इस बार अंडा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की गई. पुलिस के मुताबिक युवक ओंकारश्वर सिन्हा की हत्या पैसों की लेनदेन को लेकर की गई है. मृतक के भाई ने बताया कि ओंकारेश्वर सिंह की हत्या दो हजार रुपए के विवाद के कारण हुई.

किसने की हत्या : पुलिस के मुताबिक ओंकारेश्वर सिन्हा ने अजीत ढीमर नाम के शख्स से 2 हजार रुपए उधार लिए थे. अजीत पिछले कई दिनों से अपने पैसे वापस मांग रहा था.लेकिन ओंकारेश्वर समय पर पैसा नहीं लौटा पा रहा था. जिससे नाराज होकर अजीत ढीमर ने ओंकारेश्वर के मोबाइल पर भड़काउ मैसेज भेजा. मैसेज पढ़ने के बाद ओंकारेश्वर सिंह आग बबूला हो गया.उसने अजीत ढीमर को सबक सिखाने की ठानी.लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है.

2 हजार के लिए हत्या : अजीत ढीमर अपने साथी चेतन और भांजा नरेश के साथ पहले ही ये तय कर चुका था कि ओंकारेश्वर के साथ क्या करना है. लिहाजा ओंकारेश्वर जब अपने भाई के साथ देर रात अजीत से मिलने के लिए पहुंचा तो पैसों को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया.विवाद के दौरान तीनों ने मिलकर ओंकारेश्वर और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई के कारण ओंकारेश्वर के अंदरुनी चोटें आई जो जानलेवा साबित हुई.

Murder for money
युवक की पिटाई से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो हजार रुपए का विवाद था. जिसमें मैं और मेरा भाई गए थे.लेकिन अजीत ढीमर और उसके पूरे परिवार के लोग मिलकर हम लोगों को मारने लगे.हम लोगों ने जब विरोध किया तो वो सभी लोग पैसों की मांग करने लगे.हम चाहते हैं कि पूरे परिवार का गांव में जुलूस निकले- नागेश्वर सिन्हा,मृतक का भाई

दो हजार के लिए ले ली जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिटाई के बाद सभी आरोपी मौके से चले गए. वहीं ओंकारेश्वर के भाई ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां ओंकारेश्वर ने दम तोड़ दिया.वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

पैसे लेनदेन को लेकर तीन व्यक्तियों ने एक युवक से विवाद किया था. विवाद में उसके साथ हाथापाई भी की गई है. युवक को चोट लगी थी. घरवाले तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए उसके बाद डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई . फिलहाल विवेचना की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी. मृतक का व्हाट्सएप चैट भी देखा जा रहा है- विजय अग्रवाल,एसपी

नवंबर में ही छह हत्याएं : दुर्ग जिला की बात करें तो नवंबर महीने में ही अब तक छह हत्याएं हो चुकी है. जिससे शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के प्रयास में जुटी है,लेकिन अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं. इस मामले में भी आरोपियों ने मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना को मिलाकर दुर्ग जिले में नवंबर माह में 12 दिनों के अंदर 6 हत्याएं हो चुकी हैं.

9 नवंबर- मोहन नगर थाना क्षेत्र में योगेश विश्वकर्मा नाम के युवक की तीन लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी.पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

8 नवंबर - ढीमरा पारा दुर्ग निवासी संतोष आचार्य उर्फ नानू (40 साल) की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. संतोष का शव सुबह करीब 3 बजे सदर बाजार सराफा लाइन में मिला.

6 नवंबर- उतई के डुमरडीह बस स्टैंड के पास आरा मिल में काम करने वाले बिहार निवासी मजदूर की हत्या हो गई. साथी मजदूरों ने मजदूर की बेरहमी से पिटाई की थी,जिससे उसकी मौत हुई.

3 नवंबर- ग्राम बोरिद में मामूली विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई. पड़ोसियों ने सुबह करीब 8 बीच दातून तोड़ने और फेंकने की बात को लेकर विवाद किया. विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदला और महिला की हत्या हो गई.

1 नवंबर- बोरसी क्षेत्र में मामूली बात पर जीजा और साला के बीच विवाद शुरू हुआ. विवाद के दौरान साले ने जीजा के सिर पर सिलबट्टे से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

