बकरा चोरी के लिए हत्या, सरगुजा डबल मर्डर कांड में बड़ा खुलासा, मर्डर के आरोपी गिरफ्तार
सरगुजा डबल मर्डर कांड में पुलिस ने बड़ा खुलसा किया है. बकरे के लिए आरोपियों ने दंपति की हत्या कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2025 at 10:37 PM IST
सरगुजा: सरगुजा में 22 अक्टूबर की रात को हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ की बकरे की चोरी करने की वजह से आरोपियों ने यह डबल मर्डर किया. यह पूरी घटना दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम कुम्हरता घाघी की है.
दो परिचित लोगों ने किया मर्डर : जिन दोनों आरोपियों ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है. उनके नाम करीमन मझवार और श्याम मझवार है. दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं. कई दिनों से दोनों लोगों की नजर कुम्हरता घाघी के रहने वले रीमा लकड़ा और उसकी पत्नी उर्मिला लकड़ा के बकरे पर थी. 22 अक्टूबर की रात को करीमन मझवार और श्याम मझवार जो कि रीमा और उर्मिला के परिचित थे. उन्होंने उनके घर में सोने के लिए जगह मांगी. दोनों बुजुर्ग दंपति ने दोनों को सोने के लिए घर में जगह दे दी. उसके बाद दोनों आरोपियों ने देर रात को बकरे की चोरी कि और दोनों बुजुर्ग दंपति को घर में रखे कुल्हाड़ी से काट डाला. उसके बाद बकरा चोरी कर वे फरार हो गए.
23 अक्टूबर की सुबह हुआ घटना का खुलासा: कुम्हरता घाघी में सुबह जब आस पास के रिश्तेदारों ने रीमा और उनकी पत्नी को आवाज दी तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकला. लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
बकरा चोरी की जांच और मर्डर का खुलासा: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवाया. इस घटना को लेकर एसएसपी राजेश अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए. आस पास के लोगों से पूछताछ की गई तो पुलिस को पता चला कि दोनों दंपति ने बकरा पाला था. पुलिस ने तफ्तीश की तो बकरा नहीं मिला. उसके बाद पुलिस ने बकरा चोरी का एंगल भी खंगाला. इस दौरान पुलिस को पता चला कि दरिमा के पंपापुर निवासी करीमन मझवार और श्याम बकरा चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. पुलिस ने दोनों को हिरासत मे लिया और पूछताछ की. जिसके बाद दोनों ने मर्डर के जुर्म को स्वीकार कर लिया.
दोनों आरोपी गिरफ्तार: इस केस में पुलिस ने करमीन मझवार और श्याम मझवार को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी करीमन की मृतक रीमा लकड़ा से पहले से जान पहचान थी. करीमन अक्सर उसके घर आता था. दीपावली और उसके दूसरे दिन भी आरोपी करीमन मृतक के घर आया था. करीमन आदतन शराबी था और मांगकर खाना पीना करता था. 22 अक्टूबर को उसने देवार से बकरी मांगी थी और उसे महज 500 रुपए में बेचकर दारू पी लिया था. इस बार आरोपियों ने अपने खाने पीने की जरूरत पूरी करने के लिए बुजुर्ग को सोते समय मौत के घाट उतार दिया.
रीमा लकड़ा और उसकी पत्नी उर्मिला लकड़ा का शव घर में बिस्तर पर मिला था. जिसके बाद थाना दरिमा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की जांच करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, आरोपियों ने बताया की वो लोग रीमा के घर रात में बकरा चोरी करने की नीयत से गये थे. रात में जब पति पत्नी सो गये तो बकरा चोरी करने के बाद वापस लौटते समय उसी के घर में रखी कुल्हाडी से दोनों की हत्या कर दी- अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी सरगुजा
जांच में कई और खुलासे हुए: सरगुजा के एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि जिस बकरे की चोरी इन्होंने की उसके मांस को गांव वालों को इन लोगों ने बेच दिया. इसके अलावा बकरे के मांस को पकाकर ये दोनों खा गए. आस पास के लोगों का कहना है कि बुजुर्ग रीमा लकड़ा और उनकी पत्नी ने दोनों को घर पर सोने के लिए जगह दे दी. अगर ये दोनों ऐसा नहीं करते तो इनकी जान बच सकती थी.