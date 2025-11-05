ETV Bharat / state

ससुर ने मांगा पानी, बहू ने दी मौत, आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर में बहू ने अपने ससुर की हत्या कर दी.जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

MURDER FOR GLASS OF WATER
ससुर ने मांगा पानी, बहू ने दी मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
सूरजपुर : इंसान की जान कितनी सस्ती हो चुकी है इसका जीता जागता उदाहरण सूरजपुर में देखने को मिला. जहां ससुर को अपनी बहू से एक गिलास पानी मांगना महंगा पड़ गया. प्यासे ससुर को एक गिलास पानी तो नहीं मिला,लेकिन बहू ने मौत जरुर दे दी. बहू ने ससुर के पानी मांगने पर पहले तो बहस की. इसके बाद जब उसका मन नहीं भरा तो डंडा लेकर उसने बुजुर्ग ससुर की पिटाई कर दी.घायल ससुर को अस्पताल ले जाया गया,लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

कहां हुई वारदात : प्रतापपुर के मायापुर गांव का रहने वाला वृक्षराम बरगाह अक्सर शराब के नशे में घर आता था. घटना वाले दिन भी वृक्षराम शराब के नशे में घर पहुंचा. वृक्षराम जब नशे की हालत में खाना खा रहा था तो उसे प्यास लगी. प्यास लगने पर उसने अपनी बहू फूलकुंवर को बुलाया और पानी मांगा. लेकिन बहू ने पानी देने से इनकार कर दिया. नशे की हालत में वृक्षराम ने बहू से बहस करना शुरु किया. इस बात से फूलकुंवर गुस्से में उबल गई. उसने बिना कुछ सोचे समझे पास रखे डंडे से वृक्षराम पर वार कर दिया.

ससुर ने मांगा पानी, बहू ने दी मौत (Etv Bharat)

पति पर भी किया हमला : इस दौरान फूलकुंवर का पति धनसाय बीच बचाव के लिए आया. लेकिन फूलकुंवर ने अपने पति पर ही हमला कर दिया. थोड़ी देर बाद वृक्षराम को घायल अवस्था में छोड़कर बहू मौके से चली गई. इसके बाद धनसाय ने पिता वृक्षराम को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वृक्षराम अब इस दुनिया में नहीं है. वृक्षराम की मौत की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपी बहू को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया.जहां से फूलकुंवर को जेल भेज दिया गया.

फूलकुंवर ने पानी मांगने पर अपने ससुर की डंडे से पिटाई कर दी. इस दौरान उसका पति धनसाय भी बीच बचाव के लिए आया.लेकिन उस पर भी हमला किया गया. हमले में घायल वृक्षराम को अस्पताल ले जाया गया.जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.इसके बाद धनसाय का बयान लेकर आरोपी बहू को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है- संतोष महतो,एएसपी

इस घटना ने एक बार फिर इंसानी रिश्तों के बीच आ रही खटास को सामने लाया है.जहां एक बहू ने अपने ही बुजुर्ग ससुर की जान ले ली.इस दौरान बहू ने जरा भी नहीं सोचा कि उसके इस कृत्य से कितनी जिंदगियों पर असर पड़ेगा.

