गर्लफ्रेंड पर कमेंट करने की सजा मौत, हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

मृतक रतलाम से, हत्या का आरोपी जबलपुर से ( Etv Bharat )

इंदौर : खजराना थाना क्षेत्र में इंटरव्यू देकर अपने घर लौट रहे एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक ने हत्याकांड के एक आरोपी की गर्लफ्रेंड पर कमेंट किए थे. इसी बात से नाराज आरोपी और उसके अन्य साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. गर्लफ्रेंड पर कमेंट के चलते हुआ था विवाद मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक हर्ष की हत्या ऋषभ और उसके साथियों ने बेरहमी से कर दी. पुलिस जांच में सामने आया कि हर्ष अपने एक साथी पियूष के साथ इंटरव्यू देने के बाद खजराना थाना क्षेत्र मौजूद एक चाय की दुकान पर पहुंचा था. यहां पर आरोपी ऋषभ और उसके अन्य तीन साथी भी मौजूद थे. इसी दौरान ऋषभ ने हर्ष से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद कर लिया और फिर साथियों के साथ मिलकर हर्ष पर जानलेवा हमला कर दिया. मामले की जानकारी देते इंदौर डीसीपी कुमार प्रतीक (Etv Bharat)