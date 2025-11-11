ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड पर कमेंट करने की सजा मौत, हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

खजराना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला, पहले एक ही कंपनी में जॉब करते थे मृतक और हत्यारा, दोनों में थी दोस्ती

MURDER FOR GIRLFRIEND IN INDORE
मृतक रतलाम से, हत्या का आरोपी जबलपुर से (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
इंदौर : खजराना थाना क्षेत्र में इंटरव्यू देकर अपने घर लौट रहे एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक ने हत्याकांड के एक आरोपी की गर्लफ्रेंड पर कमेंट किए थे. इसी बात से नाराज आरोपी और उसके अन्य साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

गर्लफ्रेंड पर कमेंट के चलते हुआ था विवाद

मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक हर्ष की हत्या ऋषभ और उसके साथियों ने बेरहमी से कर दी. पुलिस जांच में सामने आया कि हर्ष अपने एक साथी पियूष के साथ इंटरव्यू देने के बाद खजराना थाना क्षेत्र मौजूद एक चाय की दुकान पर पहुंचा था. यहां पर आरोपी ऋषभ और उसके अन्य तीन साथी भी मौजूद थे. इसी दौरान ऋषभ ने हर्ष से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद कर लिया और फिर साथियों के साथ मिलकर हर्ष पर जानलेवा हमला कर दिया.

kHAJRANA HARSH MURDER CASE
मामले की जानकारी देते इंदौर डीसीपी कुमार प्रतीक (Etv Bharat)

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक ने आरोपी ऋषभ की गर्लफ्रेंड पर किसी तरह का कमेंट किया था, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था. ऋषभ और उसके साथियों द्वारा बदला लेने की भावना से हर्ष पर प्राणघातक हमला किया गया, और फरार हो गए. इस हमले में हर्ष की दर्दनाक मौत हो गई.

मृतक रतलाम से, हत्या का आरोपी जबलपुर से

मामले की जानकारी लगते ही खजराना पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक मृतक हर्ष रतलाम का रहने वाला है जबकि हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी ऋषभ मूल रूप से जबलपुर का रहने वाला है और दोनों इंदौर में पढ़ाई करने के लिए आए थे.

इंदौर डीसीपी कुमार प्रतीक के मुताबिक, '' मामले में पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं. वहीं, मृतक और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पहले एक ही कंपनी में नौकरी करते थे और दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी थे. सभी पहलुओं को जांच में लिया गया है.''

