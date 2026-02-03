कैथल में दहेज की भेंट चढ़ी एक और पिता की लाडली, ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटकर की हत्या, क्रूरता का वीडियो आया सामने
कैथल में एक बार फिर दहेज के लिए एक बेटी की हत्या कर दी गई है. ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज किया है.
Published : February 3, 2026 at 3:23 PM IST
कैथल: हरियाणा के कैथल में एक बार फिर दहेज के लिए बहू की हत्या का मामला सामने आया है. पूंडरी के गांव डुलयानी में करीब 31 वर्षीय विवाहिता की ससुराल वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. पिता का आरोप है कि "ससुराल वाले उसे पैसों के लिए तंग करते थे. बार-बार रुपये लाने की मांग करते थे". पीड़ित पिता ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है. पुलिस ने सास, ननंद, देवर और मृत महिला के पति पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.
पिता का छलका दर्द: मृत महिला के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "करीब 10 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी ज्योति की शादी गांव डुलयानी निवासी सुरजीत के साथ की थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे. इस बीच कई बार उनकी पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं सुधरे और लगातार बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे. उसके साथ मारपीट करते रहे. 2 फरवरी को उन्हें पता चला कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी को बुरी तरह पीटकर उसकी हत्या कर दी."
ससुराल वालों ने फोन कर बुलाया: पीड़ित पिता का आरोप है कि "उनकी बेटी के ससुर ने फोन कर कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ. जब वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि लड़की गंभीर हालत में चारपाई के सहारे पड़ी हुई थी. वे उसे लेकर कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचे. जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. लड़की के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है". पिता ने बताया कि "उनकी बेटी ज्योति के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है".
पुलिस कर रही मामले की जांच: वहीं, एसएचओ शिव कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास सूचना आई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इस संबंध में ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगामी कानून कार्रवाई की जाएगी.
