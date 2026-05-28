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गोबर के लिए हो गई हत्या, पड़ोसियों से खूनी संघर्ष, हमले में मृतक की पत्नी और बेटा गंभीर

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में गोबर के पीछे हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के सरवड़ जमुनिया गांव में गोबर डालने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत हो गई. जबकि उसकी पत्नी और बेटा भी गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. मामूली बात पर हुए खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है. जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती गांव में की गई है. बिलपांक थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.

गोबर फेंकने से शुरू हुआ विवाद, चली तलवारें

पूरा विवाद घर के पास गोबर डालने की बात को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें दो पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी और तलवारें चल गईं. मृतक कैलाश गुर्जर की पत्नी घर के पास में गोबर फेंकने गई थी. तभी पड़ोसी अमर सिंह और उसके परिवार के लोगों ने आकर विवाद शुरू कर दिया और धारदार हथियार और लोहे की रोड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस विवाद में कैलाश को सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी पत्नी की उंगलिया कट गई और बेटे को भी गंभीर चोटें आईं. इसके बाद पड़ोसियों ने तीनों को रतलाम स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहांकैलाश गुर्जर की मौत हो गई.