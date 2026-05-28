गोबर के लिए हो गई हत्या, पड़ोसियों से खूनी संघर्ष, हमले में मृतक की पत्नी और बेटा गंभीर
गोबर फेंकने से शुरू हुआ विवाद, चली तलवारें और लाठियां, रतलाम से दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:58 PM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में गोबर के पीछे हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के सरवड़ जमुनिया गांव में गोबर डालने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत हो गई. जबकि उसकी पत्नी और बेटा भी गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. मामूली बात पर हुए खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति है. जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती गांव में की गई है. बिलपांक थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.
गोबर फेंकने से शुरू हुआ विवाद, चली तलवारें
पूरा विवाद घर के पास गोबर डालने की बात को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें दो पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी और तलवारें चल गईं. मृतक कैलाश गुर्जर की पत्नी घर के पास में गोबर फेंकने गई थी. तभी पड़ोसी अमर सिंह और उसके परिवार के लोगों ने आकर विवाद शुरू कर दिया और धारदार हथियार और लोहे की रोड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस विवाद में कैलाश को सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी पत्नी की उंगलिया कट गई और बेटे को भी गंभीर चोटें आईं. इसके बाद पड़ोसियों ने तीनों को रतलाम स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहांकैलाश गुर्जर की मौत हो गई.
6 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज
बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान जानकारी देते हुए बताया, '' बुधवार को हुए हमले में कैलाश गुर्जर (50), उनकी पत्नी राजूबाई (48) और बेटा विमल (30) गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तीनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. कैलाश की हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए थे, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई.'' रतलाम मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और परिवार के लोग एकत्रित हो गए. वही, गांव में भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई.
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थाना प्रभारी अयूब खान बताया, '' इस मामले में बुधवार को ही जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में 6 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था, वहीं, कैलाश गुर्जर की मौत के बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई है. हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है.''