100 रुपए के लिए दोस्तों ने कर दी हत्या, इटारसी में बीच सड़क पेट पर मारे ताबड़तोड़ चाकू
इटारसी में भरी सड़क युवक की बेरहमी से कर दी हत्या. आरोपी और मृतक आपस में थे दोस्त, 100 रु को लेकर हुआ था विवाद. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 2:13 PM IST
नर्मदापुरम : इटारसी में बेखौफ अपराधियों ने मंगलवार सुबह दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला. यहां इटारसी के गुरुद्वारा रोड पर दो हमलावरों ने एक 35 वर्षीय युवक को चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए. हमलावरों ने युवक के पेट और जांघ पर लगातार गहरे वार किए, जिससे अत्यधिक खून बहने की वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए. वहीं, चलती सड़क पर हुई इस वारदात से पूरे शहर में दहशत और सनसनी फैल गई. जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए.
100 रुपए के पीछे कर दी हत्या
इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया, '' मृतक विक्रम और आरोपी आपस में दोस्त थे. सुबह विक्रम अपने साथी गुलशन और सनी शर्मा के साथ बेलावाड़ा से इटारसी आया था. तीनों ने रेलवे स्टेशन रोड के पास एक साथ बैठकर शराब पी. शराब के नशे में विक्रम ने आरोपी गुलशन से अपने 100 रुपए वापस मांगे. बस इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि नशे में धुत गुलशन ने जेब से चाकू निकाला और विक्रम के पेट व जांघ पर ताबड़तोड़ दो वार कर दिए.''
इटारसी थाना प्रभारी ने बताया कि चाकू लगने व अत्यधिक खून बहने के कारण विक्रम सड़क पर ही गिर पड़ा और तड़प-तड़पकर उसने दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग निकले थे.
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हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
दिनदहाड़े मुख्य मार्ग पर हुई इस वारदात से पूरे शहर और बेलावाड़ा रामपुर इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने नाकाबंदी की और तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी गुलशन और उसके साथी सनी शर्मा दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने महज 100 रु के चलते विक्रम की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.