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100 रुपए के लिए दोस्तों ने कर दी हत्या, इटारसी में बीच सड़क पेट पर मारे ताबड़तोड़ चाकू

100 रुपए के लिए दोस्तों ने कर दी हत्या ( Etv Bharat )

नर्मदापुरम : इटारसी में बेखौफ अपराधियों ने मंगलवार सुबह दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला. यहां इटारसी के गुरुद्वारा रोड पर दो हमलावरों ने एक 35 वर्षीय युवक को चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए. हमलावरों ने युवक के पेट और जांघ पर लगातार गहरे वार किए, जिससे अत्यधिक खून बहने की वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए. वहीं, चलती सड़क पर हुई इस वारदात से पूरे शहर में दहशत और सनसनी फैल गई. जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए.