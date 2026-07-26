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दिल्ली: AIIMS मेट्रो स्टेशन के बाहर मामूली कहासुनी में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

AIIMS मेट्रो स्टेशन के बाहर मामूली कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गया. मनोज सिंह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई

murder outside aiims
मामूली कहासुनी में एक शख्स की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 1:05 PM IST

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नई दिल्‍ली: दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में मामूली कहासुनी एक शख्स की मौत की वजह बन गई. AIIMS मेट्रो स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

23 और 24 जुलाई की दरम्यानी रात हौज खास थाना पुलिस को AIIMS मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-3 के पास झगड़े की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ रखा था. घायल को PCR की मदद से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मेट्रो स्टेशन के बाहर मामूली कहासुनी में हत्या (ETV Bharat)

मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनोज सिंह के रूप में हुई, जो बिहार के नवादा जिले का रहने वाला था और दिल्ली में सफदरजंग इलाके में फेरी लगाकर अपना गुजर-बसर करता था.पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना की शुरुआत बस स्टैंड पर हुई मामूली कहासुनी से हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इसी मारपीट में मनोज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी लोकेश, निवासी तैमूर नगर, नई फ्रेंड्स कॉलोनी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.हौज खास थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(2) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

दक्षिण जिला के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट का सामने आया है. आरोपी को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक मामूली विवाद ने कुछ ही मिनटों में एक व्यक्ति की जान ले ली. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि झगड़े के दौरान और कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे और घटना का पूरा घटनाक्रम क्या था. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है

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