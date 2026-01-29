ETV Bharat / state

अंधविश्वास के चक्कर में मर्डर: दंतेवाड़ा की भांसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी ने लकड़ी खोटले से वार कर बुजुर्ग की जान ली थी. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर फरार आरोपी को धरदबोचा.

MURDER DUE TO SUPERSTITION
भांसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 6:18 PM IST

दंतेवाड़ा: अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया. घटना भांसी थाना इलाके के ग्राम मांझीपारा, मसेनार का है. मृतक बुजुर्ग का नाम मुरहा अतरा है. आरोप है कि भीमा अतरा ने मुरहा अतरा की हत्या लकड़ी के खोटला से मारकर कर दी. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर, आरोपी को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

जादू टोने के शक में हत्या

भांसी थाना पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को आरोपी भीमा अतरा, उम्र 66 साल, का विवाद मुरहा अतरा से हुआ. आरोपी का कहना था कि मृतक जादू टोना का काम करता है. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने बाड़ी से लकड़ी का खोटला मुरहा के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गांव वालों की सूचना के बाद मौके पर भांसी पुलिस की टीम पहुंची.

गांव वालों से बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी भीमा अतरा की तलाश शुरू की. गांव वालों ने थाना प्रभारी को बताया कि आरोपी का मृतक के साथ विवाद चल रहा था. आरोपी को शक था कि मृतक जाटू टोना करता है. इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था. वारदात वाले दिन भी दोनों को बीच इसको लेकर बहस हुई थी.

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच वड्डे/जादू-टोना को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और हत्या कर दी गई. पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश देते हुए आरोपी को आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को दोपहर 13:50 बजे ग्राम मसेनार से गिरफ्तार किया गया: प्रदीप बिसेन, थाना प्रभारी, भांसी

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

पूछताछ के दौरान आरोपी भीमा अतरा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का खोटला भी उस स्थान से बरामद कर जब्त किया गया, जहां उसे छुपाकर रखा गया था. पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. चूंकि यह मामला अजमानतीय धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है, लिहाजा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने हेतु माननीय न्यायालय बचेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

