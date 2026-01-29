ETV Bharat / state

अंधविश्वास के चक्कर में मर्डर: दंतेवाड़ा की भांसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दंतेवाड़ा: अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया. घटना भांसी थाना इलाके के ग्राम मांझीपारा, मसेनार का है. मृतक बुजुर्ग का नाम मुरहा अतरा है. आरोप है कि भीमा अतरा ने मुरहा अतरा की हत्या लकड़ी के खोटला से मारकर कर दी. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर, आरोपी को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

जादू टोने के शक में हत्या

भांसी थाना पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को आरोपी भीमा अतरा, उम्र 66 साल, का विवाद मुरहा अतरा से हुआ. आरोपी का कहना था कि मृतक जादू टोना का काम करता है. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने बाड़ी से लकड़ी का खोटला मुरहा के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गांव वालों की सूचना के बाद मौके पर भांसी पुलिस की टीम पहुंची.

गांव वालों से बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी भीमा अतरा की तलाश शुरू की. गांव वालों ने थाना प्रभारी को बताया कि आरोपी का मृतक के साथ विवाद चल रहा था. आरोपी को शक था कि मृतक जाटू टोना करता है. इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था. वारदात वाले दिन भी दोनों को बीच इसको लेकर बहस हुई थी.