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ओपन जेल से कैदी हुआ फरार, हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, तलाश में जुटी पुलिस

अलवर जेल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : केंद्रीय कारागृह अलवर में उस समय हड़कंप मच गया, जब गिनती के दौरान एक कैदी कम मिला. इस सूचना पर जेल प्रशासन ने परिसर में संघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कैदी कहीं नही मिला. इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. फरार कैदी समीर अली ओपन जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से कोतवाली थाने में एक कैदी के फरार होने की रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है. फरार कैदी जयपुर का रहने वाला है, इसके चलते पुलिस जयपुर व अलवर में कैदी की तलाश कर रही है. सूचना के अनुसार आरोपी समीर अली (29) हत्या के प्रकरण में सजा मिलने के बाद दिसंबर 2025 से अलवर की ओपन जेल में सजा काट रहा था.