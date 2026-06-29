ओपन जेल से कैदी हुआ फरार, हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, तलाश में जुटी पुलिस
आरोपी समीर अली (29) हत्या के प्रकरण में सजा मिलने के बाद दिसंबर 2025 से अलवर की ओपन जेल में सजा काट रहा था.
Published : June 29, 2026 at 10:08 AM IST
अलवर : केंद्रीय कारागृह अलवर में उस समय हड़कंप मच गया, जब गिनती के दौरान एक कैदी कम मिला. इस सूचना पर जेल प्रशासन ने परिसर में संघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कैदी कहीं नही मिला. इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. फरार कैदी समीर अली ओपन जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. फिलहाल, पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से कोतवाली थाने में एक कैदी के फरार होने की रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है. फरार कैदी जयपुर का रहने वाला है, इसके चलते पुलिस जयपुर व अलवर में कैदी की तलाश कर रही है. सूचना के अनुसार आरोपी समीर अली (29) हत्या के प्रकरण में सजा मिलने के बाद दिसंबर 2025 से अलवर की ओपन जेल में सजा काट रहा था.
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हाजिरी के दौरान मिली अनुपस्थिति : ओपन जेल में शाम की हाजिरी के दौरान 67 बंदी मौजूद थे, इनमें 63 पुरुष व चार महिला बंदी थी. इस दौरान कैदी समीर अली भी परिसर में ही मौजूद था. वहीं, उपकारापाल, मुख्य प्रहरी व स्टाफ ने जेल परिसर का औचक निरीक्षण किया तो मौके पर 66 बंदी मिले, पुरुष बंदियों की गिनती में एक बंदी कम मिला. इससे हड़कंप मच गया. इसके बाद सभी बंदियों की एक-एक कर जांच की गई तो मौके से समीर अली गायब मिला. इसके बाद स्टाफ ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला. इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल प्रशासन की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है.