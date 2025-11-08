ETV Bharat / state

फिर चर्चा में हिमाचल की ये जेल, अब मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी हुआ फरार

हत्या मामले में हिमाचल की जेल में बंद एक कैदी फरार हो गया. पुलिस कैदी की तलाश में जुटी.

नाहन जेल से कैदी फरार
नाहन जेल से कैदी फरार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की नाहन जेल एक बार फिर चर्चा में है. यहां हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 65 वर्षीय एक कैदी ओपन जेल से फरार हो गया है. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस व जेल की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. फिलहाल कई घंटे बीत जाने के बाद भी कैदी का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

नाहन जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने कैदी के फरार होने की पुष्टि की है. नाहन जेल अधीक्षक ने बताया, 'कैदी का आचरण काफी अच्छा था. इस वजह से उसे ओपन जेल में मंदिर में पूजा पाठ और साफ सफाई का काम सौंपा गया था. जेल प्रशासन और पुलिस टीमें लगातार फरार कैदी की तलाश में जुटी है'.

नाहन जेल से फरार कैदी की तस्वीर
नाहन जेल से फरार कैदी की तस्वीर (Nahan Jail Administration)

जानकारी के अनुसार जेल से फरार हरियाणा के शाहबाद निवासी हरीश कुमार हत्या के एक मामले में 20 साल की सजा काट चुका है. हैरान करने वाली बात यह है कि उसके अच्छे व्यवहार के चलते लंबे समय से उसे ओपन जेल में रखा गया था. पिछले 6 माह से उसे मंदिर की देखरेख, पूजा अर्चना और साफ-सफाई का काम सौंपा गया था. इस बीच गत वीरवार की शाम वह मंदिर से फरार हो गया. जेल प्रशासन को इसकी भनक तब लगी जब रोल कॉल के दौरान वह जेल से गैरहाजिर पाया गया. जिस दिन ये कैदी फरार हुआ जेल अधीक्षक भी छुट्टी पर थे. लिहाजा पुलिस की तुरंत इस घटना की जानकारी दी गई.

सूत्रों के अनुसार कैदी हरीश की पेरोल भी मंजूर हो चुकी थी. यहां तक की इस कैदी की प्रीमेच्योर रिहाई की फाइल भी लगी हुई थी. इसके बावजूद उसने फरार होने जैसा कदम उठाया. जानकारी मिली है कि हरीश को सांस की गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से वह ज्यादा चल-फिर भी नहीं सकता और उसका लगातार उपचार भी चल रहा था.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, 'नाहन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हरीश कुमार उर्फ हंसराज जेल से फरार हो गया. जिसके खिलाफ पुलिस थाना नाहन में बीएनएस की धारा 262 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है'.

बता दें कि इन दिनों नाहन जेल इस वजह से भी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जेल में सजा काट रहे दो कैदियों की एक के बाद एक अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी. अस्पताल जाते समय ही दोनों ने दम तोड़ा था. अब कैदी के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल से लेकर हरियाणा तक विदेश भेजने के नाम पर इस शख्स ने ठगे कई युवा, अब हुआ गिरफ्तार

TAGGED:

PRISONER ESCAPED FROM NAHAN JAIL
MURDER CONVICT ESCAPES FROM JAIL
NAHAN NEWS
नाहन जेल से कैदी फरार
NAHAN JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.