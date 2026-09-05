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एकतरफा प्रेम के विरोध में महिला की हत्या, बेटी से बात करने से मना किया तो दे दी मौत

जशपुरनगर : आस्ता थाना क्षेत्र के ग्राम हर्री में 55 वर्षीय महिला धनमनी बाई की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी अवधेश राम उर्फ गुटका (30) को झारखंड के रायडीह से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतिका की बेटी से एकतरफा प्यार करता था और बेटी द्वारा उससे बातचीत करने से मना किए जाने से नाराज था. मृतिका ने भी आरोपी को अपनी बेटी को परेशान करने से मना किया था, जिससे वह आवेश में आ गया और घर में रखे टांगिया से महिला के सिर पर वार कर दिया.गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगिया भी बरामद कर लिया है.

कब हुई थी घटना ?

घटना 4 सितंबर को हुई, जब मृतिका के 63 वर्षीय पति ने आस्ता थाना पहुंचकर पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई.उसने पुलिस को बताया कि 3 सितंबर को दोपहर करीब 11.30 बजे खाना खाने के बाद वह मवेशियों को चराने जंगल की ओर चला गया था. उस समय उसकी पत्नी घर में अकेली थी. शाम करीब 6 बजे जब वह मवेशियों को चराकर वापस लौटा और उन्हें गोठान में बंद करने के बाद घर के अंदर गया तो धनमनी बाई जमीन पर पड़ी मिली. उसके चेहरे के दाहिने हिस्से में गंभीर चोट थी और खून निकल रहा था. आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. पास में टांगिया भी पड़ा हुआ था.

हत्या केस में जशपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)



पूछताछ में मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने मृतिका के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अवधेश राम कुछ दिन पहले धनमनी बाई के घर आया था और उसके साथ विवाद हुआ था. इस जानकारी के आधार पर पुलिस का संदेह अवधेश राम पर गहराया.टीम जब उसके ग्राम कोमडो स्थित घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला. इसके बाद पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से उसकी लगातार पतासाजी और लोकेशन ट्रेस की गई. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी झारखंड के रायडीह में मौजूद है. इसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल रायडीह पहुंचकर आरोपी अवधेश राम को हिरासत में लिया और उसे जशपुर लाया.



