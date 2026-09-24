थाने के सामने सिर पर पत्थर से हमला कर हत्या, परिजनों ने अलवर-भरतपुर मार्ग किया जाम
एएसपी ग्रामीण ने बताया कि हत्या के आरोपी को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया गया है.
Published : September 24, 2026 at 3:37 PM IST
अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाने के सामने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना उस दौरान हुई जब युवक कुछ सामान लेने बड़ौदामेव गांव के बाजार में गया था. इस दौरान वहां एक युवक ने सड़क पर पड़े पत्थर से हमला कर दिया. इस घटना में व्यक्ति गंभीर घायल हो गया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में व्यक्ति को बड़ौदामेव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात को देखते हुए चिकित्सकों ने अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने अलवर-भरतपुर मार्ग को जाम कर दिया. फिलहाल पुलिस ग्रामीणों व परिजनों को समझाइश के प्रयास में लगी है.
एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर थाने के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना में युवक की मौत हुई है, जिसकी पहचान बड़ाबास गांव निवासी सैकून (40) के रूप में हुई है. एएसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया है. परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौके पर लोगों ने जाम लगा रखा है, उनसे समझाइश के प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल मृतक के शव को परिजन अलवर जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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मृतक के परिजन ने बताया कि सैकून खान खेती-बाड़ी का काम करता था. घटना के दौरान वह बड़ौदामेव गांव में खेती में उपयोग होने वाली दवाइयां खरीदने के लिए गया था. इस दौरान वहां एक युवक ने पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि यह घटना बड़ौदामेव थाना के मुख्य गेट के बाहर की है. उन्होंने कहा कि सैकून सीधा साधा था, उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. परिजनों ने बताया कि मृतक के तीन बच्चे है. व्यक्ति की हत्या के बाद स्थानीय ग्रामीणों व परिजनों ने आक्रोशित होकर अलवर-भरतपुर मार्ग व अलवर जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों ने प्रकरण में एसआईटी गठित करने की मांग भी की.
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बड़ौदामेव, अलवर में थाने के मुख्य द्वार के सामने, पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को पत्थरों से पीट-पीटकर मारने की घटना राजस्थान की कानून-व्यवस्था के माथे पर काला कलंक है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस थानों के सामने भी कानून का कोई डर नहीं रहा। जब पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आम आदमी न्याय और सुरक्षा के लिए आखिर किसके दरवाजे पर जाए? राजस्थान में कानून का राज नहीं, अपराधियों का खौफ चल रहा है। कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और पुलिसिया तंत्र भाजपा नेताओं की जी-हुजूरी में लगा हुआ है। यह सिर्फ कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सरकार और अलवर पुलिस के माथे पर काला कलंक है। बेबस सरकार, बेबस मुख्यमंत्री और बेबस पुलिस ; यही सब सह रहा है राजस्थान @RajCMO @BhajanlalBjp @PoliceRajasthan @AlwarPolice @DMDCAlwar @INCRajasthan— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 24, 2026
बड़ौदामेव थाने के बाहर हुई घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर आरोप लगाया कि अलवर में थाने के मुख्य द्वार के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को पत्थरों से पीट-पीट कर मारने की घटना राजस्थान की कानून व्यवस्था के माथे पर काला कलंक है. प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब अपराधियों को पुलिस थानों के सामने भी कानून का कोई डर नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कानून का राज नहीं, अपराधियों का खौफ चल रहा है. जूली ने आरोप लगाया प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस तंत्र भाजपा नेताओं की जी हुजूरी में लगी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सरकार और अलवर पुलिस के माथे पर काला कलंक है.